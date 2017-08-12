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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 22 гру, 2018 15:17
ruvex написав:
Отдам Варус с моей доплатой на карту Привата!
Можно только доплату?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:25
Могу взять и Варус и доплату )
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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mustbe
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Додано: Суб 22 гру, 2018 15:26
Вкладчик1234 написав: ruvex написав:
Отдам Варус с моей доплатой на карту Привата!
Можно только доплату?
Можно, но будет дороже.
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: Суб 22 гру, 2018 16:46
обменяю
busfor.ua (50грн до 31.12.18) * 1
foxtrot (100 (10%) до 31.01.19) * 1
LeBoutique (100 грн, до 10.01.19) * 1
gold.ua (15% до 15.01.19) * 2
на
эпицентр
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ol_zy
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Додано: Суб 22 гру, 2018 17:48
Мизантрóп написав: Amid написав:Мизантрóп
Можно несколько сертификатов Эпицентра в одну покупку втулить?
В покупку (визит в магазин с проходом к кассе) да,в один чек нет. Отоварил вчера 4 серта на суммы 102,103,105 и 106 гривень.Скупился на 416,оплатил 16.Даже одной картой можно каждую покупку по серту- кассиру пох.Серт 100 грн. выгоден на мелочёвку.Тем не менее,например ЛЕД лампочек в гараж взял 4х25,50грн. за 2 грн. своих
Мне в ДЕКО кассир предлагала все сертификаты в один чек засандалить, хотя я ей показал, что написано на сертификате.
Решил не проверять, и провел все отдельно, один чек - один сертификат.
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ykrkozak
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Додано: Нед 23 гру, 2018 01:06
Обменяю:
Мафию на Эпицентр
Варус на Мегого
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zinchenko_darya
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Додано: Нед 23 гру, 2018 09:25
Surfer написав: Мизантрóп написав:
Ну хоть Эпицентра 10 штук дало.Кассир Эпицентра должен уметь жать F5,потом Enter
Сертификаты для эпика обязательно печатать или с тапка можно предьявить ?
печатал во избежание недоразумения,у меня принтер халява.Хотя одна кассирка учила другую говорила,че нажимать,а на серт сказала : "это оставляешь себе".Похоже надо им бумага со штрихом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Пон 24 гру, 2018 12:22
подарю сертификаты фокстрот с скидкой 10 %, сушия , мегого ,скидку на 15% в голд.юа
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vitalij--levchenko
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