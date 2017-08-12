RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 76777879>
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:17

  ruvex написав:Отдам Варус с моей доплатой на карту Привата!

Можно только доплату? :D
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6855
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4479 раз.
Подякували: 1637 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:25

Могу взять и Варус и доплату )
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 956
З нами з: 27.12.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 15:26

  Вкладчик1234 написав:
  ruvex написав:Отдам Варус с моей доплатой на карту Привата!

Можно только доплату? :D

Можно, но будет дороже. :D
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7004
З нами з: 03.11.08
Подякував: 382 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 16:46

обменяю
busfor.ua (50грн до 31.12.18) * 1
foxtrot (100 (10%) до 31.01.19) * 1
LeBoutique (100 грн, до 10.01.19) * 1
gold.ua (15% до 15.01.19) * 2
на
эпицентр
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4793
З нами з: 20.01.15
Подякував: 292 раз.
Подякували: 439 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 17:48

  Мизантрóп написав:
  Amid написав:Мизантрóп
Можно несколько сертификатов Эпицентра в одну покупку втулить?

В покупку (визит в магазин с проходом к кассе) да,в один чек нет. Отоварил вчера 4 серта на суммы 102,103,105 и 106 гривень.Скупился на 416,оплатил 16.Даже одной картой можно каждую покупку по серту- кассиру пох.Серт 100 грн. выгоден на мелочёвку.Тем не менее,например ЛЕД лампочек в гараж взял 4х25,50грн. за 2 грн. своих


Мне в ДЕКО кассир предлагала все сертификаты в один чек засандалить, хотя я ей показал, что написано на сертификате.
Решил не проверять, и провел все отдельно, один чек - один сертификат.
ykrkozak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 09.01.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 01:06

Обменяю:
Мафию на Эпицентр
Варус на Мегого
zinchenko_darya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26
З нами з: 18.08.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 23 гру, 2018 09:25

  Surfer написав:
  Мизантрóп написав:Ну хоть Эпицентра 10 штук дало.Кассир Эпицентра должен уметь жать F5,потом Enter


Сертификаты для эпика обязательно печатать или с тапка можно предьявить ?

печатал во избежание недоразумения,у меня принтер халява.Хотя одна кассирка учила другую говорила,че нажимать,а на серт сказала : "это оставляешь себе".Похоже надо им бумага со штрихом.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2047
З нами з: 03.12.14
Подякував: 199 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:54

Re: Программа "Masterсard Більше"

Отдам в добрые руки Безкоштовний чай або кава від «ОККО», Попкорн від «Планета Кіно», Бонусний сертифікат від Фокстрот.
komar66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:22

Re: Программа "Masterсard Більше"

подарю сертификаты фокстрот с скидкой 10 %, сушия , мегого ,скидку на 15% в голд.юа
vitalij--levchenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 157
З нами з: 21.05.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:38

Re: Программа "Masterсard Більше"

Нужны Окко(хот-дог і каву), взамен предлагаю Mafia, Фокстрот, Portmone.
d812460
 
Повідомлень: 17
З нами з: 09.02.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 76777879>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
9 6331
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:26
Ka-Pi-Tan
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 13491
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 2160
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65674)
24.12.2018 23:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.