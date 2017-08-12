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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:49
Re: Программа "Masterсard Більше"
Епік сумується. Сьогодні без проблем оплачував двома сертифікатами одну покупку. В сумі 200 грн. знижки
Додано: Вів 25 гру, 2018 09:56
Re: Программа "Masterсard Більше"
колесо уже не работает?
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:57
Re: Программа "Masterсard Більше"
Віддам 2 коди "–20 грн на каву з хот-догом від ОККО".
Востаннє редагувалось Kara в Вів 25 гру, 2018 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 гру, 2018 16:26
Re: Программа "Masterсard Більше"
Є кілька фокстротів, окко, сушія - як кому треба...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Вів 25 гру, 2018 22:31
Re: Программа "Masterсard Більше"
меняю попкорн на варус
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