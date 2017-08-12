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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:51
Re: Программа "Masterсard Більше"
дарю 2 попкорна, пишите почту в ЛС, они до 31.12
Додано: Суб 29 гру, 2018 17:54
Віддам навіть без "дякую")) (є по кілька штук кожного):
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Попкорн від «Планета Кіно»
100 гривень від LeBoutique
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15 % знижки від Gold.ua )))))))
Додано: Суб 29 гру, 2018 18:32
Бильше прислали письмо:
"Новий рік приносить не тільки
яскраві емоції, а й дарує 19 балів
Ми знаємо, що ви поводилися цілий рік
гарнесенько, тому зайдіть на bilshe.mastercard.ua
та отримайте бали."
Пока этих 19 баллов не вижу...
Востаннє редагувалось velvet в Суб 29 гру, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:39
Приветствую!Интересует 100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
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