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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 77787980
Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 09:51

Re: Программа "Masterсard Більше"

дарю 2 попкорна, пишите почту в ЛС, они до 31.12
Hack-Stock
 
Повідомлень: 129
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 14:39

Меняю попкорн, сушия на мегого.
anikola13
 
Повідомлень: 544
З нами з: 08.02.13
Подякував: 47 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 17:54

Віддам навіть без "дякую")) (є по кілька штук кожного):
Сертифікат від Portmone.com
50 гривень на покупки у VARUS
MEGOGO
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Знижка 50 грн на квитки від Busfor.ua
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
Попкорн від «Планета Кіно»
100 гривень від LeBoutique
Бонусний сертифікат від Фокстрот

15 % знижки від Gold.ua )))))))
chico
 
Повідомлень: 45
З нами з: 20.12.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:32

Бильше прислали письмо:
"Новий рік приносить не тільки
яскраві емоції, а й дарує 19 балів
Ми знаємо, що ви поводилися цілий рік
гарнесенько, тому зайдіть на bilshe.mastercard.ua
та отримайте бали."

Пока этих 19 баллов не вижу...
Востаннє редагувалось velvet в Суб 29 гру, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2223
З нами з: 06.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 268 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 гру, 2018 18:39

  chico написав:Віддам навіть без "дякую")) (є по кілька штук кожного):
Сертифікат від Portmone.com
50 гривень на покупки у VARUS
MEGOGO
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Знижка 50 грн на квитки від Busfor.ua
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
Попкорн від «Планета Кіно»
100 гривень від LeBoutique
Бонусний сертифікат від Фокстрот

15 % знижки від Gold.ua )))))))
Приветствую!Интересует 100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Есть 90 днів поповнення мобільного телефону без комісії
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Знижка 20% на декоративну косметику
Мережа магазинів «КОСМО»
–10 % на аксесуари для телефонів та комп’ютерів
Rozetka.com.ua
ViacheslaVH
 
Повідомлень: 13
З нами з: 15.11.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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