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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 29 гру, 2018 09:51
дарю 2 попкорна, пишите почту в ЛС, они до 31.12
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Hack-Stock
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Додано: Суб 29 гру, 2018 14:39
Меняю попкорн, сушия на мегого.
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anikola13
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- Подякували: 28 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 17:54
Віддам навіть без "дякую")) (є по кілька штук кожного):
Сертифікат від Portmone.com
50 гривень на покупки у VARUS
MEGOGO
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Знижка 50 грн на квитки від Busfor.ua
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
Попкорн від «Планета Кіно»
100 гривень від LeBoutique
Бонусний сертифікат від Фокстрот
15 % знижки від Gold.ua )))))))
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chico
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- З нами з: 20.12.17
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- Подякували: 5 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:32
Бильше прислали письмо:
"Новий рік приносить не тільки
яскраві емоції, а й дарує 19 балів
Ми знаємо, що ви поводилися цілий рік
гарнесенько, тому зайдіть на bilshe.mastercard.ua
та отримайте бали."
Пока этих 19 баллов не вижу...
Востаннє редагувалось velvet
в Суб 29 гру, 2018 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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velvet
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- Подякували: 268 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 18:39
chico написав:
Віддам навіть без "дякую")) (є по кілька штук кожного):
Сертифікат від Portmone.com
50 гривень на покупки у VARUS
MEGOGO
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Знижка 50 грн на квитки від Busfor.ua
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
Попкорн від «Планета Кіно»
100 гривень від LeBoutique
Бонусний сертифікат від Фокстрот
15 % знижки від Gold.ua )))))))
Приветствую!Интересует 100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
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ViacheslaVH
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- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 0 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 19:45
chico написав:
Віддам навіть без "дякую")) (є по кілька штук кожного):
Сертифікат від Portmone.com
50 гривень на покупки у VARUS
MEGOGO
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Знижка 50 грн на квитки від Busfor.ua
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
Попкорн від «Планета Кіно»
100 гривень від LeBoutique
Бонусний сертифікат від Фокстрот
15 % знижки від Gold.ua )))))))
Добрый день!
Очень буду благодарен за:
50 гривень на покупки у VARUS и
100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Скажу не только спасибо, но и бонусом закину на карту чаевые
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jurasja
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- Повідомлень: 31
- З нами з: 14.12.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 3 раз.
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Додано: Суб 29 гру, 2018 21:36
chico написав:
Віддам навіть без "дякую")) (є по кілька штук кожного):
Сертифікат від Portmone.com
50 гривень на покупки у VARUS
MEGOGO
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Знижка 50 грн на квитки від Busfor.ua
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
Попкорн від «Планета Кіно»
100 гривень від LeBoutique
Бонусний сертифікат від Фокстрот
15 % знижки від Gold.ua )))))))
Если остались Мегого, буду очень благодарен.
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S_Vik1
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Додано: Суб 29 гру, 2018 22:44
jurasja написав:
Добрый день!
Очень буду благодарен за:
50 гривень на покупки у VARUS и
100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Скажу не только спасибо, но и бонусом закину на карту чаевые
Добрый вечер, напишите мне в ПП ваш имейл - скину вам варус безвозмездно.
Еще есть скидка "–20 грн на каву з хот-догом від ОККО". Тоже отдам бесплатно первому написавшему.
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sunrei
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Додано: Нед 30 гру, 2018 08:19
Может, Варус продлит на свое сотрудничество с МК?
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guntherhouse777
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:53
Ребят, не знаете ОККО -100грн баллами и -3грн на заправку суммируется?
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zinchenko_darya
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- Подякував: 1 раз.
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