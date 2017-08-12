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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:04
Один варус, 7 фоксів та по парі окко ще є, кому треба
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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chipmunk
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- Повідомлень: 8056
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 481 раз.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 16:09
Есть:
1.Сушия
2.Фишка окко
3.-20% на кофе в окко
4.gold.ua
5.попкорн в "Планета кино"
Меняю на мегого.
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anikola13
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- Повідомлень: 547
- З нами з: 08.02.13
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 28 раз.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 16:29
-20 грн на Окко кофе+хот дог отдам.
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Ferlakur
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- Подякували: 114 раз.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:17
chico написав:
Віддам навіть без "дякую")) (є по кілька штук кожного):
Сертифікат від Portmone.com
50 гривень на покупки у VARUS
MEGOGO
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Знижка 50 грн на квитки від Busfor.ua
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
Попкорн від «Планета Кіно»
100 гривень від LeBoutique
Бонусний сертифікат від Фокстрот
15 % знижки від Gold.ua )))))))
Всім, хто звернувся і дав свій e-mail (бо висилати їх у вкладенні форум не дає можливості), сертифікати надіслано. Кому ще треба - пишіть)
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chico
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- З нами з: 20.12.17
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- Подякували: 9 раз.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:46
velvet написав:
Пока этих 19 баллов не вижу.
Кто нибудь видит у себя этот подарок?
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Charter
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Додано: Вів 01 січ, 2019 11:59
Charter написав: velvet написав:
Пока этих 19 баллов не вижу.
Кто нибудь видит у себя этот подарок?
мне поддержка Бильше ответила, что процесс зачисления этих баллов может занять более 3-х дней, т.к. клиентская база очень большая...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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velvet
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- Подякували: 268 раз.
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Додано: Вів 01 січ, 2019 12:00
Charter написав: velvet написав:
Пока этих 19 баллов не вижу.
Кто нибудь видит у себя этот подарок?
Нет
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qwe_ua
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