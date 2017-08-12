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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 78798081
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:04

Re: Программа "Masterсard Більше"

Один варус, 7 фоксів та по парі окко ще є, кому треба ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 8056
З нами з: 15.04.09
Подякував: 400 раз.
Подякували: 481 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:09

Есть:
1.Сушия
2.Фишка окко
3.-20% на кофе в окко
4.gold.ua
5.попкорн в "Планета кино"
Меняю на мегого.
anikola13
 
Повідомлень: 547
З нами з: 08.02.13
Подякував: 47 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:29

-20 грн на Окко кофе+хот дог отдам.
Ferlakur
 
Повідомлень: 2905
З нами з: 14.10.08
Подякував: 161 раз.
Подякували: 114 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:17

  chico написав:Віддам навіть без "дякую")) (є по кілька штук кожного):
Сертифікат від Portmone.com
50 гривень на покупки у VARUS
MEGOGO
–20 грн на каву з хот-догом від ОККО
100 грн балами на картку Fishka від «ОККО»
Знижка 50 грн на квитки від Busfor.ua
Рол «Футомакі з копченим тунцем» від «Сушия»
Рол «Кранч із тунцем» від «Сушия»
«Рол із феліксом тунця» від «Сушия»
Попкорн від «Планета Кіно»
100 гривень від LeBoutique
Бонусний сертифікат від Фокстрот

15 % знижки від Gold.ua )))))))

Всім, хто звернувся і дав свій e-mail (бо висилати їх у вкладенні форум не дає можливості), сертифікати надіслано. Кому ще треба - пишіть)
chico
 
Повідомлень: 53
З нами з: 20.12.17
Подякував: 14 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:46

Re: Программа "Masterсard Більше"

  velvet написав:Пока этих 19 баллов не вижу.

Кто нибудь видит у себя этот подарок?
Charter
 
Повідомлень: 30
З нами з: 27.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 11:59

  Charter написав:
  velvet написав:Пока этих 19 баллов не вижу.

Кто нибудь видит у себя этот подарок?

мне поддержка Бильше ответила, что процесс зачисления этих баллов может занять более 3-х дней, т.к. клиентская база очень большая...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 06.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 268 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 12:00

Re: Программа "Masterсard Більше"

Charter написав:
  velvet написав:Пока этих 19 баллов не вижу.

Кто нибудь видит у себя этот подарок?
Нет :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1525
З нами з: 16.03.10
Подякував: 197 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 січ, 2019 23:13

Re: Программа "Masterсard Більше"

странный маркетинг - казалось бы праздники а колесо с подарками вырублено.
Surfer
 
Повідомлень: 1536
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 475 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 22:20

  Charter написав:
  velvet написав:Пока этих 19 баллов не вижу.

Кто нибудь видит у себя этот подарок?

по одному аккаунту появился:
"02.01.2019 З новим роком! 19 балів"
по остальным ещё нет
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2226
З нами з: 06.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 268 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 січ, 2019 23:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

Не регистрируются карты любых банков. Пробовал карты приват,таси и аллы.
По нажатии продолжить в форме регистрации ничего не происходит.
Кто-то сталкивался уже с таким?
curiousobro
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 21.07.17
Подякував: 32 раз.
Подякували: 198 раз.
 
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