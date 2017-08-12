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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 79808182
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 07:52

  curiousobro написав:Не регистрируются карты любых банков. Пробовал карты приват,таси и аллы.
По нажатии продолжить в форме регистрации ничего не происходит.
Кто-то сталкивался уже с таким?

Бывает. То зарегистрироваться нельзя, то карты не добавить, то баллы не показывает.
Попробуйте позже.
ykrkozak
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:44

Просроченные сертификаты кто-нибудь пробовал юзать? Вдруг прокатывают?
Перебрал варусов, дофига просроченного мегого, попкорн...
alex77
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 17:48

Re: Программа "Masterсard Більше"

alex77 написав:Просроченные сертификаты кто-нибудь пробовал юзать? Вдруг прокатывают?
Перебрал варусов, дофига просроченного мегого, попкорн...
Так проверьте на мегого :)
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 19:20

  ykrkozak написав:
  curiousobro написав:Не регистрируются карты любых банков. Пробовал карты приват,таси и аллы.
По нажатии продолжить в форме регистрации ничего не происходит.
Кто-то сталкивался уже с таким?

Бывает. То зарегистрироваться нельзя, то карты не добавить, то баллы не показывает.
Попробуйте позже.


Иногда лечится при входе через Firefox или Safari...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 06:45

Re: Программа "Masterсard Більше"

  curiousobro написав:По нажатии продолжить в форме регистрации ничего не происходит.
У меня получилось этот момент обойти в Google Chrome при отключении блокировщиков рекламы.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:59

Re: Программа "Masterсard Більше"

Мегогу они продлили до 31.01 активацию
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:02

Re: Программа "Masterсard Більше"

Alex_ki, с последнего или предпоследнего колеса?
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:06

Re: Программа "Masterсard Більше"

Последнего
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
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Повідомлень: 404
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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  #<1 ... 79808182
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