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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 03 січ, 2019 07:52
curiousobro написав:
Не регистрируются карты любых банков. Пробовал карты приват,таси и аллы.
По нажатии продолжить в форме регистрации ничего не происходит.
Кто-то сталкивался уже с таким?
Бывает. То зарегистрироваться нельзя, то карты не добавить, то баллы не показывает.
Попробуйте позже.
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ykrkozak
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:44
Просроченные сертификаты кто-нибудь пробовал юзать? Вдруг прокатывают?
Перебрал варусов, дофига просроченного мегого, попкорн...
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alex77
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Додано: Чет 03 січ, 2019 17:48
alex77 написав:Просроченные сертификаты кто-нибудь пробовал юзать? Вдруг прокатывают?
Перебрал варусов, дофига просроченного мегого, попкорн...
Так проверьте на мегого
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qwe_ua
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Додано: Чет 03 січ, 2019 19:20
ykrkozak написав: curiousobro написав:
Не регистрируются карты любых банков. Пробовал карты приват,таси и аллы.
По нажатии продолжить в форме регистрации ничего не происходит.
Кто-то сталкивался уже с таким?
Бывает. То зарегистрироваться нельзя, то карты не добавить, то баллы не показывает.
Попробуйте позже.
Иногда лечится при входе через Firefox или Safari...
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Anadonta
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 06:45
curiousobro написав:
По нажатии продолжить в форме регистрации ничего не происходит.
У меня получилось этот момент обойти в Google Chrome при отключении блокировщиков рекламы.
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MASolomko
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:59
Мегогу они продлили до 31.01 активацию
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Alex_ki
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:02
Alex_ki, с последнего или предпоследнего колеса?
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MASolomko
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:06
Последнего
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
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Alex_ki
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