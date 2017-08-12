Есть по +19 за каждую зарегистрированную карту
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:27
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:51
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:46
Полагаю, помимо регистрации карты в системе, для активации функции начисления +19 бонусов по карте должны были быть выполнены прочие условия - например покупка на сумму от 50 грн и т.п.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:01
Re: Программа "Masterсard Більше"
А где вы нашли какие-то условия? Мне просто пришло письмо на почту с объявлением поздравления в 19 баллов без всяких условий. И картами я пользовался, как минимум тремя и суммы были намного больше, чем 50 гривен
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:25
У кого-то коды Мегого остались? Там как раз 2 недели осталось. Пишите у кого есть
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:34
Re: Программа "Masterсard Більше"
Добра програма, багато зекономив на паливі завдяки купонам на окко -3, 4 грв.
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:36
Re: Программа "Masterсard Більше"
получите карту фишка на ОККО и будете получать персональную скидку в таком же размере, без каких либо купонов от Бильше
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