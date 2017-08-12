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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:27
Charter написав: velvet написав:
Пока этих 19 баллов не вижу.
Кто нибудь видит у себя этот подарок?
Есть по +19 за каждую зарегистрированную карту
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:51
Surfer написав:
Есть по +19 за каждую зарегистрированную карту
Нормально...А у меня только по одной из 5
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Charter
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:46
Charter написав: Surfer написав:
Есть по +19 за каждую зарегистрированную карту
Нормально...А у меня только по одной из 5
Полагаю, помимо регистрации карты в системе, для активации функции начисления +19 бонусов по карте должны были быть выполнены прочие условия - например покупка на сумму от 50 грн и т.п.
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Surfer
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:01
Surfer написав:
должны были быть выполнены прочие условия - например покупка на сумму от 50 грн и т.п.
А где вы нашли какие-то условия? Мне просто пришло письмо на почту с объявлением поздравления в 19 баллов без всяких условий. И картами я пользовался, как минимум тремя и суммы были намного больше, чем 50 гривен
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Charter
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Додано: Пон 14 січ, 2019 20:25
У кого-то коды Мегого остались? Там как раз 2 недели осталось. Пишите у кого есть
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zinchenko_darya
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Додано: Пон 14 січ, 2019 21:34
Добра програма, багато зекономив на паливі завдяки купонам на окко -3, 4 грв.
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blindtrust
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Додано: Вів 15 січ, 2019 15:36
blindtrust написав:
Добра програма, багато зекономив на паливі завдяки купонам на окко -3, 4 грв.
получите карту фишка на ОККО и будете получать персональную скидку в таком же размере, без каких либо купонов от Бильше
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velvet
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Додано: Вів 15 січ, 2019 16:37
velvet написав: blindtrust написав:
Добра програма, багато зекономив на паливі завдяки купонам на окко -3, 4 грв.
получите карту фишка на ОККО и будете получать персональную скидку в таком же размере, без каких либо купонов от Бильше
А Пульс по цене обычного?! Для чистки жЫХлЁрафф
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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