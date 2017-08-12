RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 80818283
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:27

  Charter написав:
  velvet написав:Пока этих 19 баллов не вижу.

Кто нибудь видит у себя этот подарок?


Есть по +19 за каждую зарегистрированную карту
Surfer
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:51

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Surfer написав:Есть по +19 за каждую зарегистрированную карту

Нормально...А у меня только по одной из 5
Charter
 
Повідомлень: 33
З нами з: 27.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:46

  Charter написав:
  Surfer написав:Есть по +19 за каждую зарегистрированную карту

Нормально...А у меня только по одной из 5


Полагаю, помимо регистрации карты в системе, для активации функции начисления +19 бонусов по карте должны были быть выполнены прочие условия - например покупка на сумму от 50 грн и т.п.
Surfer
 
Повідомлень: 1546
З нами з: 14.11.13
Подякував: 76 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:01

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Surfer написав:должны были быть выполнены прочие условия - например покупка на сумму от 50 грн и т.п.

А где вы нашли какие-то условия? Мне просто пришло письмо на почту с объявлением поздравления в 19 баллов без всяких условий. И картами я пользовался, как минимум тремя и суммы были намного больше, чем 50 гривен
Charter
 
Повідомлень: 33
З нами з: 27.03.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:25

У кого-то коды Мегого остались? Там как раз 2 недели осталось. Пишите у кого есть
zinchenko_darya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34
З нами з: 18.08.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:34

Re: Программа "Masterсard Більше"

Добра програма, багато зекономив на паливі завдяки купонам на окко -3, 4 грв.
blindtrust
 
Повідомлень: 11
З нами з: 14.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:36

Re: Программа "Masterсard Більше"

  blindtrust написав:Добра програма, багато зекономив на паливі завдяки купонам на окко -3, 4 грв.

получите карту фишка на ОККО и будете получать персональную скидку в таком же размере, без каких либо купонов от Бильше
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
Повідомлень: 2235
З нами з: 06.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 268 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:37

  velvet написав:
  blindtrust написав:Добра програма, багато зекономив на паливі завдяки купонам на окко -3, 4 грв.

получите карту фишка на ОККО и будете получать персональную скидку в таком же размере, без каких либо купонов от Бильше

А Пульс по цене обычного?! Для чистки жЫХлЁрафф :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27147
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2159 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 80818283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
9 6860
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:26
Ka-Pi-Tan
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 13592
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa
Как получить "молодежный кредит" на жилье
Редактор форума » Чет 30 лис, 2017 11:42
0 2230
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:42
Редактор форума

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.