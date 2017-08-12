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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 82838485>
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:58

  velvet написав:
  zinchenko_darya написав:Ну вы не равняйте. То бонусами, а это живыми деньгами. + Еще и на бонусный счет сумма идет. Так что выгоднее все же с этими сертификатами

о каких живых деньгах речь?

С карты снимает меньше на сумму скидки.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:00

  Vint написав:
  velvet написав:
  zinchenko_darya написав:Ну вы не равняйте. То бонусами, а это живыми деньгами. + Еще и на бонусный счет сумма идет. Так что выгоднее все же с этими сертификатами

о каких живых деньгах речь?

С карты снимает меньше на сумму скидки.

Точно так же мона снять меньше на сумму бонусов и при оплате с Фишки на кассе или ОККО-Пэй
По любому будут насчитаны бонусы за литры, в т.ч. и оплаченные бонусами
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:08

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Vint написав:С карты снимает меньше на сумму скидки.

это предположение или практический опыт ?
на сайте Бильше сформулировано так:
"Знижку надають миттєво в разі заправки «до повного». У разі заправки не «до повного» суму знижки нараховують на картку Fishka й автоматично нададуть під час наступної заправки будь-якого виду пального з карткою Fishka, яку зареєстровано на номер телефону, що й картку, із якою здійснювали першу заправку."
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

  clientage написав:Точно так же мона снять меньше на сумму бонусов и при оплате с Фишки на кассе или ОККО-Пэй
По любому будут насчитаны бонусы за литры, в т.ч. и оплаченные бонусами

хотелось бы ещё увидеть пояснения Дарьи, т.к. мне непонятно её заявление о живых деньгах и т.п.
не понятно мне как может быть сертификат от Бильше на скидку 2 грн., который сейчас предлагается Бильше быть выгодней моей персональной скидки 4 грн. при расчёте через ОККО-пей
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 22:15

  velvet написав:
  clientage написав:Точно так же мона снять меньше на сумму бонусов и при оплате с Фишки на кассе или ОККО-Пэй
По любому будут насчитаны бонусы за литры, в т.ч. и оплаченные бонусами

хотелось бы ещё увидеть пояснения Дарьи, т.к. мне непонятно её заявление о живых деньгах и т.п.
не понятно мне как может быть сертификат от Бильше на скидку 2 грн., который сейчас предлагается Бильше быть выгодней моей персональной скидки 4 грн. при расчёте через ОККО-пей

Мне ОККО после очередного снижения цены на 95й бензус до 30грн/л на стелле снизило и скидку до 2грн/л +0.5 за Пэй :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:10

  velvet написав:
  Vint написав:С карты снимает меньше на сумму скидки.

это предположение или практический опыт ?
на сайте Бильше сформулировано так:
"Знижку надають миттєво в разі заправки «до повного».

Утверждение, но при заправке до полного. Если не нужно до полного, то можно попросить заправщика остановить на определенном литраже/сумме. Но мне проще раз в месяц залить 50+л до полного.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:22

  Vint написав:
  velvet написав:
  Vint написав:С карты снимает меньше на сумму скидки.

это предположение или практический опыт ?
на сайте Бильше сформулировано так:
"Знижку надають миттєво в разі заправки «до повного».

Утверждение, но при заправке до полного. Если не нужно до полного, то можно попросить заправщика остановить на определенном литраже/сумме. Но мне проще раз в месяц залить 50+л до полного.

При заправке на мои любимые 30л (т.е. не до полного), баллы-скидки по Фишке доступны через 24ч, и ими уже можно оплатить и заправку и покупку в Фуршете или Алло.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:30

clientage
За рахунок балів телефон в Алло можна поповнити?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:32

По фишке скидка идёт в виде балов на карту. То есть если ДТ, например, стоит 30грн/л, то платишь по 30грн, а скидка идёт баллами на карту. А с сертификатом выходит реальная скидка - 3грн и вместо 30грн/л уже отдаешь 27грн/л и ещё баллы от суммы на карту фишки
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:32

  V2 написав:clientage
За рахунок балів телефон в Алло можна поповнити?

пополняху низзя купить на баллы
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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