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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 15 січ, 2019 21:58
velvet написав: zinchenko_darya написав:
Ну вы не равняйте. То бонусами, а это живыми деньгами. + Еще и на бонусный счет сумма идет. Так что выгоднее все же с этими сертификатами
о каких живых деньгах речь?
С карты снимает меньше на сумму скидки.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:00
Vint написав: velvet написав: zinchenko_darya написав:
Ну вы не равняйте. То бонусами, а это живыми деньгами. + Еще и на бонусный счет сумма идет. Так что выгоднее все же с этими сертификатами
о каких живых деньгах речь?
С карты снимает меньше на сумму скидки.
Точно так же мона снять меньше на сумму бонусов и при оплате с Фишки на кассе или ОККО-Пэй
По любому будут насчитаны бонусы за литры, в т.ч. и оплаченные бонусами
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:08
Vint написав:
С карты снимает меньше на сумму скидки.
это предположение или практический опыт ?
на сайте Бильше сформулировано так:
"Знижку надають миттєво в разі заправки «до повного». У разі заправки не «до повного» суму знижки нараховують на картку Fishka й автоматично нададуть під час наступної заправки будь-якого виду пального з карткою Fishka, яку зареєстровано на номер телефону, що й картку, із якою здійснювали першу заправку."
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:12
clientage написав:
Точно так же мона снять меньше на сумму бонусов и при оплате с Фишки на кассе или ОККО-Пэй
По любому будут насчитаны бонусы за литры, в т.ч. и оплаченные бонусами
хотелось бы ещё увидеть пояснения Дарьи, т.к. мне непонятно её заявление о живых деньгах и т.п.
не понятно мне как может быть сертификат от Бильше на скидку 2 грн., который сейчас предлагается Бильше быть выгодней моей персональной скидки 4 грн. при расчёте через ОККО-пей
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:15
velvet написав: clientage написав:
Точно так же мона снять меньше на сумму бонусов и при оплате с Фишки на кассе или ОККО-Пэй
По любому будут насчитаны бонусы за литры, в т.ч. и оплаченные бонусами
хотелось бы ещё увидеть пояснения Дарьи, т.к. мне непонятно её заявление о живых деньгах и т.п.
не понятно мне как может быть сертификат от Бильше на скидку 2 грн., который сейчас предлагается Бильше быть выгодней моей персональной скидки 4 грн. при расчёте через ОККО-пей
Мне ОККО после очередного снижения цены на 95й бензус до 30грн/л на стелле снизило и скидку до 2грн/л +0.5 за Пэй
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:10
velvet написав: Vint написав:
С карты снимает меньше на сумму скидки.
это предположение или практический опыт ?
на сайте Бильше сформулировано так:
"Знижку надають миттєво в разі заправки «до повного».
Утверждение, но при заправке до полного. Если не нужно до полного, то можно попросить заправщика остановить на определенном литраже/сумме. Но мне проще раз в месяц залить 50+л до полного.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:22
Vint написав: velvet написав: Vint написав:
С карты снимает меньше на сумму скидки.
это предположение или практический опыт ?
на сайте Бильше сформулировано так:
"Знижку надають миттєво в разі заправки «до повного».
Утверждение, но при заправке до полного. Если не нужно до полного, то можно попросить заправщика остановить на определенном литраже/сумме. Но мне проще раз в месяц залить 50+л до полного.
При заправке на мои любимые 30л (т.е. не до полного), баллы-скидки по Фишке доступны через 24ч, и ими уже можно оплатить и заправку и покупку в Фуршете или Алло.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:30
clientage
За рахунок балів телефон в Алло можна поповнити?
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V2
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:32
По фишке скидка идёт в виде балов на карту. То есть если ДТ, например, стоит 30грн/л, то платишь по 30грн, а скидка идёт баллами на карту. А с сертификатом выходит реальная скидка - 3грн и вместо 30грн/л уже отдаешь 27грн/л и ещё баллы от суммы на карту фишки
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zinchenko_darya
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:32
V2 написав:clientage
За рахунок балів телефон в Алло можна поповнити?
пополняху низзя купить на баллы
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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