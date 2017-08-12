насколько помню раньше при заправке до полного с Фишкой тоже сразу скидка предоставлялась, а может и сейчас предоставляется... просто как начал платить через ОККО-пей фиксированное количество, так и не знаю теперь...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:33
Re: Программа "Masterсard Більше"
насколько помню раньше при заправке до полного с Фишкой тоже сразу скидка предоставлялась, а может и сейчас предоставляется... просто как начал платить через ОККО-пей фиксированное количество, так и не знаю теперь...
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:36
Я не говорю сейчас про скидку по ОККО-пей. У меня нет NFC на телефоне. Так что сертификаты для меня наиболее выгодные
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:39
Re: Программа "Masterсard Більше"
Понятно, реальной выгоды как я и думал в сертификатах Бильше для меня нет.
Сейчас там только 2 грн. скидки на литре, а моя персональная скидка с ОККО-пей 4 грн. баллами,а эти баллы по ОККО достаточно быстро доступны и ликвидны...
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:40
Re: Программа "Masterсard Більше"
ну Вы точно не в теме... для ОККО-пей не нужно NFC на телефоне...
персональная скидка у меня сейчас 3,5 + 0,5 за ОККО-пей, т.е. если я прийду к оператору с картой Фишка вместо сертификатов - моя скидка будет 3,5 грн. за литр, а если оплачу из приложения - 4 грн.
Востаннє редагувалось velvet в Вів 15 січ, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:44
для ОККО-пэй нужен смартфон с видеокамерой и инетом (ВайФай на ОККО щас почти везде есть свой)... ну и МастерПасс нужен с картами Виза и Мастер
Востаннє редагувалось clientage в Вів 15 січ, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:47
Re: Программа "Masterсard Більше"
ставите на смартфон приложение Фишки, на бензоколонке сканируете QR-код, выбираете вид топлива и его количество, можно сразу списать баллы которые есть у вас на фишке и вперёд...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:27
Спасибо большое. Установила. Правда не поняла как посмотреть какой у меня размер скидки
Додано: Сер 16 січ, 2019 00:36
размер и условия скидки присылают каждый месяц в Viber или смс
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