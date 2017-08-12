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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 82838485
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:33

Re: Программа "Masterсard Більше"

  clientage написав:При заправке на мои любимые 30л (т.е. не до полного), баллы-скидки по Фишке доступны через 24ч, и ими уже можно оплатить и заправку и покупку в Фуршете или Алло.

насколько помню раньше при заправке до полного с Фишкой тоже сразу скидка предоставлялась, а может и сейчас предоставляется... просто как начал платить через ОККО-пей фиксированное количество, так и не знаю теперь...
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:36

Я не говорю сейчас про скидку по ОККО-пей. У меня нет NFC на телефоне. Так что сертификаты для меня наиболее выгодные
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:39

Re: Программа "Masterсard Більше"

  zinchenko_darya написав:По фишке скидка идёт в виде балов на карту. То есть если ДТ, например, стоит 30грн/л, то платишь по 30грн, а скидка идёт баллами на карту. А с сертификатом выходит реальная скидка - 3грн и вместо 30грн/л уже отдаешь 27грн/л и ещё баллы от суммы на карту фишки

Понятно, реальной выгоды как я и думал в сертификатах Бильше для меня нет.
Сейчас там только 2 грн. скидки на литре, а моя персональная скидка с ОККО-пей 4 грн. баллами,а эти баллы по ОККО достаточно быстро доступны и ликвидны...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

  zinchenko_darya написав:Я не говорю сейчас про скидку по ОККО-пей. У меня нет NFC на телефоне. Так что сертификаты для меня наиболее выгодные

ну Вы точно не в теме... для ОККО-пей не нужно NFC на телефоне...
персональная скидка у меня сейчас 3,5 + 0,5 за ОККО-пей, т.е. если я прийду к оператору с картой Фишка вместо сертификатов - моя скидка будет 3,5 грн. за литр, а если оплачу из приложения - 4 грн.
Востаннє редагувалось velvet в Вів 15 січ, 2019 23:44, всього редагувалось 1 раз.
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:43

Подробней можно, что я упустила
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:44

  velvet написав:
  zinchenko_darya написав:Я не говорю сейчас про скидку по ОККО-пей. У меня нет NFC на телефоне. Так что сертификаты для меня наиболее выгодные

ну Вы точно не в теме... для ОККО-пей не нужно NFC на телефоне...

для ОККО-пэй нужен смартфон с видеокамерой и инетом (ВайФай на ОККО щас почти везде есть свой)... ну и МастерПасс нужен с картами Виза и Мастер :)
Востаннє редагувалось clientage в Вів 15 січ, 2019 23:48, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:47

Re: Программа "Masterсard Більше"

  zinchenko_darya написав:Подробней можно, что я упустила

ставите на смартфон приложение Фишки, на бензоколонке сканируете QR-код, выбираете вид топлива и его количество, можно сразу списать баллы которые есть у вас на фишке и вперёд...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:27

Спасибо большое. Установила. Правда не поняла как посмотреть какой у меня размер скидки
zinchenko_darya
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:36

  zinchenko_darya написав:Спасибо большое. Установила. Правда не поняла как посмотреть какой у меня размер скидки

размер и условия скидки присылают каждый месяц в Viber или смс
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
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