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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

минус 2..4 грн от Стеллы и минус КБ карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Как в "Окко-Пэй" оплатить заправку до полного?
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

Раньше была соответствующая кнопка
Сейчас - указать заведомо больший литраж
После отстрела и возврата пистолета будет возврат остатка.

Кстати, схема с начислением баллов и оплатой полной стоимости выгоднее оплаты со скидкой сразу на ту же сумму за счёт КБ по карте)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:59

19

Майже по всіх акках добавили 2*19 балів, навіть де не було активності. По деяких просто 19
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Alex_ki написав:После отстрела и возврата пистолета будет возврат остатка.

кэшбэк при таком возврате нормально начисляется на результирующую сумму?
или сначала КБ идет на первичную сумму, потом возвращается и начисляется на итоговую и ничо при этом не теряется?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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