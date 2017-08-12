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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:40
Re: Программа "Masterсard Більше"
минус 2..4 грн от Стеллы и минус КБ карты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:49
Re: Программа "Masterсard Більше"
Раньше была соответствующая кнопка
Сейчас - указать заведомо больший литраж
После отстрела и возврата пистолета будет возврат остатка.
Кстати, схема с начислением баллов и оплатой полной стоимости выгоднее оплаты со скидкой сразу на ту же сумму за счёт КБ по карте)
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:59
19
Майже по всіх акках добавили 2*19 балів, навіть де не було активності. По деяких просто 19
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:17
Re: Программа "Masterсard Більше"
кэшбэк при таком возврате нормально начисляется на результирующую сумму?
или сначала КБ идет на первичную сумму, потом возвращается и начисляется на итоговую и ничо при этом не теряется?
... делайте хоть что-нибудь!
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