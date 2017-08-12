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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:40
Re: Программа "Masterсard Більше"
минус 2..4 грн от Стеллы и минус КБ карты
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:49
Re: Программа "Masterсard Більше"
Раньше была соответствующая кнопка
Сейчас - указать заведомо больший литраж
После отстрела и возврата пистолета будет возврат остатка.
Кстати, схема с начислением баллов и оплатой полной стоимости выгоднее оплаты со скидкой сразу на ту же сумму за счёт КБ по карте)
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:59
19
Майже по всіх акках добавили 2*19 балів, навіть де не було активності. По деяких просто 19
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:17
Re: Программа "Masterсard Більше"
кэшбэк при таком возврате нормально начисляется на результирующую сумму?
или сначала КБ идет на первичную сумму, потом возвращается и начисляется на итоговую и ничо при этом не теряется?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:18
Вам повезло, что ОККО не порезал Вам персональную скидку.
Мне и знакомым в январе порезали до 2грн/л.
Получается:
1. песональная 2+0,5 (за ПЕЙ)= 2,5 грн/л
2. Сертификат 3грн/л +1%(сама фишка).
У кого старая персональная скидка, выгодней ОККО-ПЕЙ.
Кому порезали - выгодней сертификат.
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:30
Re: Программа "Masterсard Більше"
я почему-то у Бильше вижу сейчас только сертификаты на 2грн./л ....
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:40
Есть, поройтесь щительней
3грн от 30л, 2грн от 20л
Вообщем оставляю мабилу в машине и дую пёхом в кассу. ОККО-Пэй -- фтопку
Наверное уже год как не ходил в кассу то
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:49
Re: Программа "Masterсard Більше"
глюк какой-то...
на другом аккаунте да вижу, а на том где 3 раза по 19 баллов подарили - не отображается...
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Додано: Сер 16 січ, 2019 22:51
У меня тож глючит сайт Більше, регулярно вычищаю их кукки
... делайте хоть что-нибудь!
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