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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 83848586
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:40

Re: Программа "Masterсard Більше"

минус 2..4 грн от Стеллы и минус КБ карты
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:19

Как в "Окко-Пэй" оплатить заправку до полного?
Charter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

Раньше была соответствующая кнопка
Сейчас - указать заведомо больший литраж
После отстрела и возврата пистолета будет возврат остатка.

Кстати, схема с начислением баллов и оплатой полной стоимости выгоднее оплаты со скидкой сразу на ту же сумму за счёт КБ по карте)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:59

19

Майже по всіх акках добавили 2*19 балів, навіть де не було активності. По деяких просто 19
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wolt450
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Alex_ki написав:После отстрела и возврата пистолета будет возврат остатка.

кэшбэк при таком возврате нормально начисляется на результирующую сумму?
или сначала КБ идет на первичную сумму, потом возвращается и начисляется на итоговую и ничо при этом не теряется?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:18

  velvet написав:
  zinchenko_darya написав:По фишке скидка идёт в виде балов на карту. То есть если ДТ, например, стоит 30грн/л, то платишь по 30грн, а скидка идёт баллами на карту. А с сертификатом выходит реальная скидка - 3грн и вместо 30грн/л уже отдаешь 27грн/л и ещё баллы от суммы на карту фишки

Понятно, реальной выгоды как я и думал в сертификатах Бильше для меня нет.
Сейчас там только 2 грн. скидки на литре, а моя персональная скидка с ОККО-пей 4 грн. баллами,а эти баллы по ОККО достаточно быстро доступны и ликвидны...

Вам повезло, что ОККО не порезал Вам персональную скидку.
Мне и знакомым в январе порезали до 2грн/л.
Получается:
1. песональная 2+0,5 (за ПЕЙ)= 2,5 грн/л
2. Сертификат 3грн/л +1%(сама фишка).
У кого старая персональная скидка, выгодней ОККО-ПЕЙ.
Кому порезали - выгодней сертификат.
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:30

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Andi_30 написав:2. Сертификат 3грн/л +1%(сама фишка)

я почему-то у Бильше вижу сейчас только сертификаты на 2грн./л ....
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:40

  velvet написав:
  Andi_30 написав:2. Сертификат 3грн/л +1%(сама фишка)

я почему-то у Бильше вижу сейчас только сертификаты на 2грн./л ....

Есть, поройтесь щительней
3грн от 30л, 2грн от 20л
Вообщем оставляю мабилу в машине и дую пёхом в кассу. ОККО-Пэй -- фтопку :mrgreen:
Наверное уже год как не ходил в кассу то :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:49

Re: Программа "Masterсard Більше"

  clientage написав:Есть, поройтесь щительней

глюк какой-то...
на другом аккаунте да вижу, а на том где 3 раза по 19 баллов подарили - не отображается...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:51

  velvet написав:
  clientage написав:Есть, поройтесь щительней

глюк какой-то...
на другом аккаунте да вижу, а на том где 3 раза по 19 баллов подарили - не отображается...

У меня тож глючит сайт Більше, регулярно вычищаю их кукки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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