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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 14:18

  Andi_30 написав:
  velvet написав:
  zinchenko_darya написав:По фишке скидка идёт в виде балов на карту. То есть если ДТ, например, стоит 30грн/л, то платишь по 30грн, а скидка идёт баллами на карту. А с сертификатом выходит реальная скидка - 3грн и вместо 30грн/л уже отдаешь 27грн/л и ещё баллы от суммы на карту фишки

Понятно, реальной выгоды как я и думал в сертификатах Бильше для меня нет.
Сейчас там только 2 грн. скидки на литре, а моя персональная скидка с ОККО-пей 4 грн. баллами,а эти баллы по ОККО достаточно быстро доступны и ликвидны...

Вам повезло, что ОККО не порезал Вам персональную скидку.
Мне и знакомым в январе порезали до 2грн/л.
Получается:
1. песональная 2+0,5 (за ПЕЙ)= 2,5 грн/л
2. Сертификат 3грн/л +1%(сама фишка).
У кого старая персональная скидка, выгодней ОККО-ПЕЙ.
Кому порезали - выгодней сертификат.

Из-за этого держу два аккаунта ОККО Пэй, если на обоих скидка меньше 2.5 грн, то выручает сертификат на 3грн от МС.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 01:56

Интересная история получилась, похожая на легкий кидок. По акции было накручено 5 сертификатов с кодами мегого на 14 дней. 1 код обменял, 2 кода использовал. Оставалось 2 кода, срок действия до 31.01. При их активации выдает, что "код уже был активирован на этом устройстве". Но это 100% не так, коды не юзаные.
Мне, на это их мегого ложить, по большому счету, в альтенативе есть приложение от киевстар и еще iptv.
Но, все же.
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 07:21

  EKO написав:Интересная история получилась, похожая на легкий кидок. По акции было накручено 5 сертификатов с кодами мегого на 14 дней. 1 код обменял, 2 кода использовал. Оставалось 2 кода, срок действия до 31.01. При их активации выдает, что "код уже был активирован на этом устройстве". Но это 100% не так, коды не юзаные.
Мне, на это их мегого ложить, по большому счету, в альтенативе есть приложение от киевстар и еще iptv.
Но, все же.


под другим IP активируйте, можно через vpn
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