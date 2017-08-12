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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 17 січ, 2019 14:18
Andi_30 написав: velvet написав: zinchenko_darya написав:
По фишке скидка идёт в виде балов на карту. То есть если ДТ, например, стоит 30грн/л, то платишь по 30грн, а скидка идёт баллами на карту. А с сертификатом выходит реальная скидка - 3грн и вместо 30грн/л уже отдаешь 27грн/л и ещё баллы от суммы на карту фишки
Понятно, реальной выгоды как я и думал в сертификатах Бильше для меня нет.
Сейчас там только 2 грн. скидки на литре, а моя персональная скидка с ОККО-пей 4 грн. баллами,а эти баллы по ОККО достаточно быстро доступны и ликвидны...
Вам повезло, что ОККО не порезал Вам персональную скидку.
Мне и знакомым в январе порезали до 2грн/л.
Получается:
1. песональная 2+0,5 (за ПЕЙ)= 2,5 грн/л
2. Сертификат 3грн/л +1%(сама фишка).
У кого старая персональная скидка, выгодней ОККО-ПЕЙ.
Кому порезали - выгодней сертификат.
Из-за этого держу два аккаунта ОККО Пэй, если на обоих скидка меньше 2.5 грн, то выручает сертификат на 3грн от МС.
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Додано: Пон 21 січ, 2019 01:56
Интересная история получилась, похожая на легкий кидок. По акции было накручено 5 сертификатов с кодами мегого на 14 дней. 1 код обменял, 2 кода использовал. Оставалось 2 кода, срок действия до 31.01. При их активации выдает, что "код уже был активирован на этом устройстве". Но это 100% не так, коды не юзаные.
Мне, на это их мегого ложить, по большому счету, в альтенативе есть приложение от киевстар и еще iptv.
Но, все же.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 07:21
EKO написав:
Интересная история получилась, похожая на легкий кидок. По акции было накручено 5 сертификатов с кодами мегого на 14 дней. 1 код обменял, 2 кода использовал. Оставалось 2 кода, срок действия до 31.01. При их активации выдает, что "код уже был активирован на этом устройстве". Но это 100% не так, коды не юзаные.
Мне, на это их мегого ложить, по большому счету, в альтенативе есть приложение от киевстар и еще iptv.
Но, все же.
под другим IP активируйте, можно через vpn
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