zinchenko_darya написав:По фишке скидка идёт в виде балов на карту. То есть если ДТ, например, стоит 30грн/л, то платишь по 30грн, а скидка идёт баллами на карту. А с сертификатом выходит реальная скидка - 3грн и вместо 30грн/л уже отдаешь 27грн/л и ещё баллы от суммы на карту фишки
Понятно, реальной выгоды как я и думал в сертификатах Бильше для меня нет. Сейчас там только 2 грн. скидки на литре, а моя персональная скидка с ОККО-пей 4 грн. баллами,а эти баллы по ОККО достаточно быстро доступны и ликвидны...
Вам повезло, что ОККО не порезал Вам персональную скидку. Мне и знакомым в январе порезали до 2грн/л. Получается: 1. песональная 2+0,5 (за ПЕЙ)= 2,5 грн/л 2. Сертификат 3грн/л +1%(сама фишка). У кого старая персональная скидка, выгодней ОККО-ПЕЙ. Кому порезали - выгодней сертификат.
Из-за этого держу два аккаунта ОККО Пэй, если на обоих скидка меньше 2.5 грн, то выручает сертификат на 3грн от МС.
Интересная история получилась, похожая на легкий кидок. По акции было накручено 5 сертификатов с кодами мегого на 14 дней. 1 код обменял, 2 кода использовал. Оставалось 2 кода, срок действия до 31.01. При их активации выдает, что "код уже был активирован на этом устройстве". Но это 100% не так, коды не юзаные. Мне, на это их мегого ложить, по большому счету, в альтенативе есть приложение от киевстар и еще iptv. Но, все же.
EKO написав:Интересная история получилась, похожая на легкий кидок. По акции было накручено 5 сертификатов с кодами мегого на 14 дней. 1 код обменял, 2 кода использовал. Оставалось 2 кода, срок действия до 31.01. При их активации выдает, что "код уже был активирован на этом устройстве". Но это 100% не так, коды не юзаные. Мне, на это их мегого ложить, по большому счету, в альтенативе есть приложение от киевстар и еще iptv. Но, все же.
EKO написав:Интересная история получилась, похожая на легкий кидок. По акции было накручено 5 сертификатов с кодами мегого на 14 дней. 1 код обменял, 2 кода использовал. Оставалось 2 кода, срок действия до 31.01. При их активации выдает, что "код уже был активирован на этом устройстве". Но это 100% не так, коды не юзаные. Мне, на это их мегого ложить, по большому счету, в альтенативе есть приложение от киевстар и еще iptv. Но, все же.
под другим IP активируйте, можно через vpn
Пробовал. Индейская национальная изба... Под укр.ип - "уже использован", под румынским ип - надпись меняется на "промокод не найден". Поверил, на заюзаных такие же надписи. Забарыжили демоны коды. Мега-дизлайк этому игого
EKO такая же проблема была в декабре, решил подчистить не полученные призы с колёса, не мог понять почему в начале декабря код от колеса не принимает... 3-4 удалось активировать на ТВ, около 15 Мегого пропало, причём тоже знаю что сроки годные и я их раньше не использовал... Лохотрон это колесо с Мегого и голдами...