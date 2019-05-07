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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:10

  Ethereum написав:Може хтось подарує сертифікат Мегого. Треба дитині на неділю.

Его можно купить за 10 баллов? Если да, дайте ссылку, возьму и отправлю Вам.
Искатель
 
Повідомлень: 2680
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Подякували: 795 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:14

  Искатель написав:
  Ethereum написав:Може хтось подарує сертифікат Мегого. Треба дитині на неділю.

Его можно купить за 10 баллов? Если да, дайте ссылку, возьму и отправлю Вам.


Да нет,уже прошла акция,сам бы взял,спасибо!
Ethereum
 
Повідомлень: 445
З нами з: 11.02.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 41 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 11:00

Сертификаты с -10% в Еве закончились. Мало набрал :(

Если вдруг появятся - просьба сообщить :roll:
Vorlon
 
Повідомлень: 6813
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Подякував: 355 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 05:46

  Vorlon написав:Сертификаты с -10% в Еве закончились. Мало набрал :(

Если вдруг появятся - просьба сообщить :roll:

Cерьезно закончились? Прикольно...
Я лично тогда (когда писал) взял 4. Два уже использовал. А еще почти два месяца. Непорядочек...
Искатель
 
Повідомлень: 2680
З нами з: 22.02.16
Подякував: 394 раз.
Подякували: 795 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 10:50

  Vorlon написав:Сертификаты с -10% в Еве закончились. Мало набрал :(

Если вдруг появятся - просьба сообщить :roll:

появились
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velvet
 
Повідомлень: 2333
З нами з: 06.03.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 278 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 12:15

  velvet написав:
  Vorlon написав:Сертификаты с -10% в Еве закончились. Мало набрал :(

Если вдруг появятся - просьба сообщить :roll:

появились

Спасибо! Прямо с телефона сейчас десять купил :D
Vorlon
 
Повідомлень: 6813
З нами з: 14.06.13
Подякував: 355 раз.
Подякували: 696 раз.
 
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  #<1 ... 91929394
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