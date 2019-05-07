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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 24 кві, 2019 17:10
Ethereum написав:
Може хтось подарує сертифікат Мегого. Треба дитині на неділю.
Его можно купить за 10 баллов? Если да, дайте ссылку, возьму и отправлю Вам.
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Искатель
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Додано: Сер 24 кві, 2019 17:14
Искатель написав: Ethereum написав:
Може хтось подарує сертифікат Мегого. Треба дитині на неділю.
Его можно купить за 10 баллов? Если да, дайте ссылку, возьму и отправлю Вам.
Да нет,уже прошла акция,сам бы взял,спасибо!
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Ethereum
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Додано: Чет 02 тра, 2019 11:00
Сертификаты с -10% в Еве закончились. Мало набрал
Если вдруг появятся - просьба сообщить
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Vorlon
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Додано: Пон 06 тра, 2019 05:46
Vorlon написав:
Сертификаты с -10% в Еве закончились. Мало набрал
Если вдруг появятся - просьба сообщить
Cерьезно закончились? Прикольно...
Я лично тогда (когда писал) взял 4. Два уже использовал. А еще почти два месяца. Непорядочек...
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Искатель
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Додано: Вів 07 тра, 2019 10:50
Vorlon написав:
Сертификаты с -10% в Еве закончились. Мало набрал
Если вдруг появятся - просьба сообщить
появились
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velvet
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Додано: Вів 07 тра, 2019 12:15
velvet написав: Vorlon написав:
Сертификаты с -10% в Еве закончились. Мало набрал
Если вдруг появятся - просьба сообщить
появились
Спасибо! Прямо с телефона сейчас десять купил
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Vorlon
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Додано: Вів 07 тра, 2019 12:57
Vorlon написав:
Спасибо! Прямо с телефона сейчас десять купил
Что ж вы там так часто покупаете то?
Или в Еве продукты стали продавать? )
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Aps
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:07
Aps
Раздаю хорошим людям - некоторым симпатичным коллегам
Да и сам раз в одну-две недели что-то стабильно покупаю.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Вів 07 тра, 2019 14:21, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:21
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Додано: Вів 07 тра, 2019 14:23
Только megogo было интересно, сейчас вообще ничего нет. Ждем колесо.
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