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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 92939495 Додано: Вів 07 тра, 2019 14:26 Re: Программа "Masterсard Більше" Aps написав: Или в Еве продукты стали продавать Или в Еве продукты стали продавать

Ещё бы и бензин наливали, цены бы им не было. Ещё бы и бензин наливали, цены бы им не было. Amid Повідомлень: 996 З нами з: 12.06.08 Подякував: 91 раз. Подякували: 151 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 18:05 Re: Программа "Masterсard Більше" Vorlon написав: Aps

Раздаю хорошим людям - некоторым симпатичным коллегам ApsРаздаю хорошим людям - некоторым симпатичным коллегам

Від

Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла

Та

бесполезны на 99% Від автора Та бали Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 3182 З нами з: 18.08.14 Подякував: 173 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 07 тра, 2019 21:30 klug

И? Какой вывод?



"Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла" - имелось в виду монобанковским. Ибо для зарабатывания баллов лучше пользоваться картами других банков. Впрочем, за баллами я специально никак не охочусь, то есть ничего не делаю для того чтобы получить их больше (не разбиваю покупки, например, или не добиваю их до 50 грн.).



Насчёт бесполезности программы на 99%. За 2 года в ней нынешние сертификаты Евы - первое, на что я смог потратить свои баллы, кроме "Колеса сюрпризов". Куплено 20 штук (из них 7 уже потрачены или подарены), ещё осталось баллов на полсотни. Но столько мне не нужно конечно



По поводу полезности "Колеса сюрпризов" для меня:

1) в 2017 году выигрыш сертификата Фокстрот на 100 грн.;

2) в 2018 году выигрыш сертификатов Сильпо и Фокстрот по 50 грн.



Это всё



Какой на ваш взгляд % полезности в моём случае? И? Какой вывод?"Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла" - имелось в виду монобанковским. Ибо для зарабатывания баллов лучше пользоваться картами других банков. Впрочем, за баллами я специально никак не охочусь, то есть ничего не делаю для того чтобы получить их больше (не разбиваю покупки, например, или не добиваю их до 50 грн.).Насчёт бесполезности программы на 99%. За 2 года в ней нынешние сертификаты Евы - первое, на что я смог потратить свои баллы, кроме "Колеса сюрпризов". Куплено 20 штук (из них 7 уже потрачены или подарены), ещё осталось баллов на полсотни. Но столько мне не нужно конечноПо поводу полезности "Колеса сюрпризов" для меня:1) в 2017 году выигрыш сертификата Фокстрот на 100 грн.;2) в 2018 году выигрыш сертификатов Сильпо и Фокстрот по 50 грн.Это всёКакой на ваш взгляд % полезности в моём случае? Vorlon Повідомлень: 6815 З нами з: 14.06.13 Подякував: 355 раз. Подякували: 696 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 92939495 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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