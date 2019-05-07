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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:26

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Aps написав:Или в Еве продукты стали продавать

Ещё бы и бензин наливали, цены бы им не было.
Amid
 
Повідомлень: 996
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Подякував: 91 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:05

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Vorlon написав:Aps
Раздаю хорошим людям - некоторым симпатичным коллегам ;)

Від автора:
Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла

Та бали:
бесполезны на 99%
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3182
З нами з: 18.08.14
Подякував: 173 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:30

klug
И? Какой вывод?

"Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла" - имелось в виду монобанковским. Ибо для зарабатывания баллов лучше пользоваться картами других банков. Впрочем, за баллами я специально никак не охочусь, то есть ничего не делаю для того чтобы получить их больше (не разбиваю покупки, например, или не добиваю их до 50 грн.).

Насчёт бесполезности программы на 99%. За 2 года в ней нынешние сертификаты Евы - первое, на что я смог потратить свои баллы, кроме "Колеса сюрпризов". Куплено 20 штук (из них 7 уже потрачены или подарены), ещё осталось баллов на полсотни. Но столько мне не нужно конечно :)

По поводу полезности "Колеса сюрпризов" для меня:
1) в 2017 году выигрыш сертификата Фокстрот на 100 грн.;
2) в 2018 году выигрыш сертификатов Сильпо и Фокстрот по 50 грн.

Это всё :!:

Какой на ваш взгляд % полезности в моём случае?
Vorlon
 
Повідомлень: 6815
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  #<1 ... 92939495
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