Ещё бы и бензин наливали, цены бы им не было.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 07 тра, 2019 14:26
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:05
Re: Программа "Masterсard Більше"
Від автора:
Та бали:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:30
klug
И? Какой вывод?
"Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла" - имелось в виду монобанковским. Ибо для зарабатывания баллов лучше пользоваться картами других банков. Впрочем, за баллами я специально никак не охочусь, то есть ничего не делаю для того чтобы получить их больше (не разбиваю покупки, например, или не добиваю их до 50 грн.).
Насчёт бесполезности программы на 99%. За 2 года в ней нынешние сертификаты Евы - первое, на что я смог потратить свои баллы, кроме "Колеса сюрпризов". Куплено 20 штук (из них 7 уже потрачены или подарены), ещё осталось баллов на полсотни. Но столько мне не нужно конечно
По поводу полезности "Колеса сюрпризов" для меня:
1) в 2017 году выигрыш сертификата Фокстрот на 100 грн.;
2) в 2018 году выигрыш сертификатов Сильпо и Фокстрот по 50 грн.
Это всё
Какой на ваш взгляд % полезности в моём случае?
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