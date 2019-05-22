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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 14:26

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Aps написав:Или в Еве продукты стали продавать

Ещё бы и бензин наливали, цены бы им не было.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 18:05

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Vorlon написав:Aps
Раздаю хорошим людям - некоторым симпатичным коллегам ;)

Від автора:
Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла

Та бали:
бесполезны на 99%
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 21:30

klug
И? Какой вывод?

"Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла" - имелось в виду монобанковским. Ибо для зарабатывания баллов лучше пользоваться картами других банков. Впрочем, за баллами я специально никак не охочусь, то есть ничего не делаю для того чтобы получить их больше (не разбиваю покупки, например, или не добиваю их до 50 грн.).

Насчёт бесполезности программы на 99%. За 2 года в ней нынешние сертификаты Евы - первое, на что я смог потратить свои баллы, кроме "Колеса сюрпризов". Куплено 20 штук (из них 7 уже потрачены или подарены), ещё осталось баллов на полсотни. Но столько мне не нужно конечно :)

По поводу полезности "Колеса сюрпризов" для меня:
1) в 2017 году выигрыш сертификата Фокстрот на 100 грн.;
2) в 2018 году выигрыш сертификатов Сильпо и Фокстрот по 50 грн.

Это всё :!:

Какой на ваш взгляд % полезности в моём случае?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 08:21

Появилось новое предложение
60 грн на бонусний рахунок у Portmone.com
Не совсем понимаю, как это можно использовать. Возможно, кому-то будет интересно.

Да, кто знает, как использовать, расскажите, плиз.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 08:34

  Искатель написав:Появилось новое предложение
60 грн на бонусний рахунок у Portmone.com
Не совсем понимаю, как это можно использовать. Возможно, кому-то будет интересно.

Да, кто знает, как использовать, расскажите, плиз.

Не знаю, чи можна бонусами платити абонку, а з тарифом комісія і бонусами від мегого майже півроку плачу екомаксом. Коміс з бонусного, тобто комуналь, мобілки дають фантиковий кишмиш. Аби віка з кредлімітом, було б ще краще
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 09:23

chipmunk
Пишет, что "Сталась помилка". В каталоге пока что отсутствует.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 13:08

Последнее время лучший вариант по бензину был:
- сертификат -1 грн на пульс
- сертификат -3 грн на литр от 30л.
Всегда срабатывали оба.
Сегодня девушка пробивает оба, говорит оба прошли скидка 150грн.
Говорю ей, обычно наливаю около 50л и скидка около 200 грн.
Она предлагает попробовать еще раз, проводит фишку и первый сертификат, скидка 50 грн, проводит второй скидка 150 грн. :D
Кто уже сталкивался, перенастроили программу, сертификаты уже не складываются, проходит только один?
Andi_30
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 тра, 2019 21:15

Re: Программа "Masterсard Більше"

Теж саме сьогодні. Судячи з опису сертифікатів - нічого не змінилося. Зареєстрував заявку на гарячій лініі окко. Подивимось...
korovas2
 
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