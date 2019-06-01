Ещё бы и бензин наливали, цены бы им не было.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 07 тра, 2019 14:26
Re: Программа "Masterсard Більше"
Додано: Вів 07 тра, 2019 18:05
Re: Программа "Masterсard Більше"
Від автора:
Та бали:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 07 тра, 2019 21:30
klug
И? Какой вывод?
"Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла" - имелось в виду монобанковским. Ибо для зарабатывания баллов лучше пользоваться картами других банков. Впрочем, за баллами я специально никак не охочусь, то есть ничего не делаю для того чтобы получить их больше (не разбиваю покупки, например, или не добиваю их до 50 грн.).
Насчёт бесполезности программы на 99%. За 2 года в ней нынешние сертификаты Евы - первое, на что я смог потратить свои баллы, кроме "Колеса сюрпризов". Куплено 20 штук (из них 7 уже потрачены или подарены), ещё осталось баллов на полсотни. Но столько мне не нужно конечно
По поводу полезности "Колеса сюрпризов" для меня:
1) в 2017 году выигрыш сертификата Фокстрот на 100 грн.;
2) в 2018 году выигрыш сертификатов Сильпо и Фокстрот по 50 грн.
Это всё
Какой на ваш взгляд % полезности в моём случае?
Додано: Нед 12 тра, 2019 08:21
Появилось новое предложение
Не совсем понимаю, как это можно использовать. Возможно, кому-то будет интересно.
Да, кто знает, как использовать, расскажите, плиз.
Додано: Нед 12 тра, 2019 08:34
Не знаю, чи можна бонусами платити абонку, а з тарифом комісія і бонусами від мегого майже півроку плачу екомаксом. Коміс з бонусного, тобто комуналь, мобілки дають фантиковий кишмиш. Аби віка з кредлімітом, було б ще краще
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 13 тра, 2019 09:23
chipmunk
Пишет, что "Сталась помилка". В каталоге пока что отсутствует.
Додано: Сер 22 тра, 2019 13:08
Последнее время лучший вариант по бензину был:
- сертификат -1 грн на пульс
- сертификат -3 грн на литр от 30л.
Всегда срабатывали оба.
Сегодня девушка пробивает оба, говорит оба прошли скидка 150грн.
Говорю ей, обычно наливаю около 50л и скидка около 200 грн.
Она предлагает попробовать еще раз, проводит фишку и первый сертификат, скидка 50 грн, проводит второй скидка 150 грн.
Кто уже сталкивался, перенастроили программу, сертификаты уже не складываются, проходит только один?
Додано: Сер 22 тра, 2019 21:15
Re: Программа "Masterсard Більше"
Теж саме сьогодні. Судячи з опису сертифікатів - нічого не змінилося. Зареєстрував заявку на гарячій лініі окко. Подивимось...
Додано: Вів 28 тра, 2019 09:41
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:34
Я смотрю, сертификаты ОККО "-3 грн" разбирают быстро, а пополняют долго. Вчера из-за этого "пострадал": не хватило места в банке для 1,3л (обидно!), чтобы было 35л (у меня персональная скидка - 2,25 грн от 35л).
А сертификатов на 3 грн на июнь еще нет. На 2 грн - есть, а на 3 - нет. Странно, почему так.
И чтобы два раза не писать: кто-нибудь показывал код сертификата со смарта на ОККО? Работает или только печатать? Просто вчера негде было бы распечатать
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