Додано: Вів 07 тра, 2019 21:30

И? Какой вывод?"Платить Мастером сейчас не вижу никакого смысла" - имелось в виду монобанковским. Ибо для зарабатывания баллов лучше пользоваться картами других банков. Впрочем, за баллами я специально никак не охочусь, то есть ничего не делаю для того чтобы получить их больше (не разбиваю покупки, например, или не добиваю их до 50 грн.).Насчёт бесполезности программы на 99%. За 2 года в ней нынешние сертификаты Евы - первое, на что я смог потратить свои баллы, кроме "Колеса сюрпризов". Куплено 20 штук (из них 7 уже потрачены или подарены), ещё осталось баллов на полсотни. Но столько мне не нужно конечноПо поводу полезности "Колеса сюрпризов" для меня:1) в 2017 году выигрыш сертификата Фокстрот на 100 грн.;2) в 2018 году выигрыш сертификатов Сильпо и Фокстрот по 50 грн.Это всёКакой на ваш взгляд % полезности в моём случае?