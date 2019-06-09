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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Нед 02 чер, 2019 09:36

  Искатель написав:И чтобы два раза не писать: кто-нибудь показывал код сертификата со смарта на ОККО? Работает или только печатать? Просто вчера негде было бы распечатать :)

Работает с телефона
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 12:08

Не понимаю я этого ажиотажа с сертификатами окко. Ведь персональная+блабла+оккопей дает значительно больше. Да и просто персональная+оккопей дает практически тоже самое
bunk
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 14:11

Моя перс. = 2.5 +0.5 за Пэй
У дружбана = 2 +0.5
Вот кореш и берет на Більше )
Тем более що на Більше сразу скидку грошима делают, а не на Фишку на сл.день
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:56

Re: Программа "Masterсard Більше"

WTF


Cashback
це трішки Більше!

Наразі послуга кешбек виходить за межі програми Mastercard Більше.

Розширений каталог пропозицій вже чекає вас за посиланням hellocashback.me
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 05:52

Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет.
В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались.
Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!

А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л.
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Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 06:21

Re: Программа "Masterсard Більше"

А +0.5 за окко пей?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 93949596
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