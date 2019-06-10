Работает с телефона
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 02 чер, 2019 09:36
Додано: Пон 03 чер, 2019 12:08
Не понимаю я этого ажиотажа с сертификатами окко. Ведь персональная+блабла+оккопей дает значительно больше. Да и просто персональная+оккопей дает практически тоже самое
Додано: Пон 03 чер, 2019 14:11
Моя перс. = 2.5 +0.5 за Пэй
У дружбана = 2 +0.5
Вот кореш и берет на Більше )
Тем более що на Більше сразу скидку грошима делают, а не на Фишку на сл.день
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 07 чер, 2019 18:56
Re: Программа "Masterсard Більше"
WTF
Cashback
це трішки Більше!
Наразі послуга кешбек виходить за межі програми Mastercard Більше.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 05:52
Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет.
В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались.
Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!
А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л.
Додано: Пон 10 чер, 2019 06:21
Re: Программа "Masterсard Більше"
А +0.5 за окко пей?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 чер, 2019 07:17
Re: Программа "Masterсard Більше"
Ещё и КБ по карте тоже в пролёте, как я понимаю
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Додано: Пон 10 чер, 2019 07:35
Re: Программа "Masterсard Більше"
От МСС ж зависит
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 10 чер, 2019 10:42
Re: Программа "Masterсard Більше"
Персональна знижка ОККО не нараховується якщо викоростовувати сертификат (- 2грн/л) мастеркард більше
.......
Додано: Вів 11 чер, 2019 12:24
Re: Программа "Masterсard Більше"
Так, а какой теперь смысл в Мастеровской скидке 2 грн на ОККО, если любой ОККОпей даёт 2,5грн? Я ещё понимаю сертификат "Pulls 95 за ціною А-95 ЄВРО" тут хоть можно просуммировать со скидкой от сканирования карты ОККО и получить 3 грн.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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