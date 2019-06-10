Додано: Вів 11 чер, 2019 12:24

Так, а какой теперь смысл в Мастеровской скидке 2 грн на ОККО, если любой ОККОпей даёт 2,5грн? Я ещё понимаю сертификат "Pulls 95 за ціною А-95 ЄВРО" тут хоть можно просуммировать со скидкой от сканирования карты ОККО и получить 3 грн.

Кто не пьёт, тот не рискует.