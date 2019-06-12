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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:54

Никакого. Эт развод от ОККО
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:22

  Искатель написав:Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет.
В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались.
Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!

А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л.

на Бильше появились "-3 грн/л" по ОККО...
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velvet
 
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  #<1 ... 94959697
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