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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 12 чер, 2019 21:22
на Бильше появились "-3 грн/л" по ОККО...
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Додано: Чет 13 чер, 2019 02:16
Додано: Чет 13 чер, 2019 02:25
Спасибо за информацию! Взял себе один сертификат. Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? А то до сих пор все время распечатывал, а тут решил начать бумагу экономить
И тем не менее, как показывает опыт, одними "-3 грн/л" не обойтись, хотя бы потому, что появляются они уже второй месяц подряд 12-го числа. А что делать тем, кому надо заправиться до 12-го?
А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит.
И еще один нюанс. "-3 грн" - это только от 30л. Если катаешься по городу - нет проблем, можно заправиться в любой момент. Хуже, когда едешь по трассе, и до ближайшей АЗС ОККО - 150-200км. А у тебя 30л не поместится еще...Заехал, использовал талонов на 15-20л - и едешь дальше.
В общем, все пригодится.
Додано: Чет 13 чер, 2019 04:44
Re: Программа "Masterсard Більше"
Да
А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?
... делайте хоть что-нибудь!
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