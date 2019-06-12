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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 13:54

Никакого. Эт развод от ОККО
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 21:22

  Искатель написав:Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет.
В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались.
Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!

А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л.

на Бильше появились "-3 грн/л" по ОККО...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 02:16

  Alex_ki написав:
clientage написав:А +0.5 за окко пей?
Ещё и КБ по карте тоже в пролёте, как я понимаю

Неправильно понимаете. Проверил: МСС - 5541, т.е. очень даже кошерный.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 02:25

  velvet написав:
  Искатель написав:Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет.
В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались.
Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!

А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л.

на Бильше появились "-3 грн/л" по ОККО...

Спасибо за информацию! Взял себе один сертификат. Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? А то до сих пор все время распечатывал, а тут решил начать бумагу экономить :)
И тем не менее, как показывает опыт, одними "-3 грн/л" не обойтись, хотя бы потому, что появляются они уже второй месяц подряд 12-го числа. А что делать тем, кому надо заправиться до 12-го?

А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит.
И еще один нюанс. "-3 грн" - это только от 30л. Если катаешься по городу - нет проблем, можно заправиться в любой момент. Хуже, когда едешь по трассе, и до ближайшей АЗС ОККО - 150-200км. А у тебя 30л не поместится еще...Заехал, использовал талонов на 15-20л - и едешь дальше.
В общем, все пригодится.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 04:44

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Искатель написав:Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают?
Да
А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит.
А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 13:48

  clientage написав:
  Искатель написав:Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают?
Да
А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит.
А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?

Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 14:26

  Menwyy написав:
  clientage написав:
  Искатель написав:Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают?
Да
А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит.
А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?

Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС.

Аааа, ну тада здравствуй и прощай Toplyvo
Я с Фишка+Більше(ОККО Пэй)+КБ остаюся :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 94959697
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