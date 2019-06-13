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на тему Як заощаджувати та економити

#<1 ... 94959697 Додано: Вів 11 чер, 2019 13:54 Никакого. Эт развод от ОККО ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28463 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2279 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 чер, 2019 21:22 Искатель написав: Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет.

В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались.

Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!



А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л. Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет.В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались.Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л.

на Бильше появились "-3 грн/л" по ОККО... на Бильше появились "-3 грн/л" по ОККО... промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам» velvet Повідомлень: 2361 З нами з: 06.03.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 283 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 02:16 Alex_ki написав: clientage написав: А +0.5 за окко пей? Ещё и КБ по карте тоже в пролёте, как я понимаю Ещё и КБ по карте тоже в пролёте, как я понимаю

Неправильно понимаете. Проверил: МСС - 5541, т.е. очень даже кошерный. Неправильно понимаете. Проверил: МСС - 5541, т.е. очень даже кошерный. Искатель Повідомлень: 2834 З нами з: 22.02.16 Подякував: 416 раз. Подякували: 853 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 02:25 velvet написав: Искатель написав: Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет.

В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались.

Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!



А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л. Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет.В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались.Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л.

на Бильше появились "-3 грн/л" по ОККО... на Бильше появились "-3 грн/л" по ОККО...

Спасибо за информацию! Взял себе один сертификат. Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? А то до сих пор все время распечатывал, а тут решил начать бумагу экономить

И тем не менее, как показывает опыт, одними "-3 грн/л" не обойтись, хотя бы потому, что появляются они уже второй месяц подряд 12-го числа. А что делать тем, кому надо заправиться до 12-го?



А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит.

И еще один нюанс. "-3 грн" - это только от 30л. Если катаешься по городу - нет проблем, можно заправиться в любой момент. Хуже, когда едешь по трассе, и до ближайшей АЗС ОККО - 150-200км. А у тебя 30л не поместится еще...Заехал, использовал талонов на 15-20л - и едешь дальше.

В общем, все пригодится. Спасибо за информацию! Взял себе один сертификат. Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? А то до сих пор все время распечатывал, а тут решил начать бумагу экономитьИ тем не менее, как показывает опыт, одними "-3 грн/л" не обойтись, хотя бы потому, что появляются они уже второй месяц подряд 12-го числа. А что делать тем, кому надо заправиться до 12-го?А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит.И еще один нюанс. "-3 грн" - это только от 30л. Если катаешься по городу - нет проблем, можно заправиться в любой момент. Хуже, когда едешь по трассе, и до ближайшей АЗС ОККО - 150-200км. А у тебя 30л не поместится еще...Заехал, использовал талонов на 15-20л - и едешь дальше.В общем, все пригодится. Искатель Повідомлень: 2834 З нами з: 22.02.16 Подякував: 416 раз. Подякували: 853 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 04:44 Re: Программа "Masterсard Більше" Искатель написав: Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? Да

А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит. А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше? ДаА работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше? ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28463 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2279 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 13:48 clientage написав: Искатель написав: Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? Да

А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит. А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше? ДаА работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?

Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС. Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС. Menwyy

Повідомлень: 855 З нами з: 22.12.08 Подякував: 18 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 13 чер, 2019 14:26 Menwyy написав: clientage написав: Искатель написав: Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? Да

А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит. А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше? ДаА работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?

Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС. Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС.

Аааа, ну тада здравствуй и прощай Toplyvo

Я с Фишка+Більше(ОККО Пэй)+КБ остаюся Аааа, ну тада здравствуй и прощай ToplyvoЯ с Фишка+Більше(ОККО Пэй)+КБ остаюся ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 28463 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2279 раз. Подякували: 3293 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:26 Menwyy написав: clientage написав: Искатель написав: Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? Да

А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит. А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше? ДаА работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?

Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС. Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС.

Совершенно верно. Или -3 грн, если пополнять личный счет через терминал Привата, но тогда не будет кешбэка, т.е. этот вариант невыгоден, я его даже не рассматривал.



В общем, скачиваем и пробуем, кому интересно:

https://egx5a.app.goo.gl/RdLo



Если есть вопросы, наверно, стоит отдельную тему замутить. Может, модераторы выпилят уже написанное в отдельную тему в разделе Лайфхаки? Совершенно верно. Или -3 грн, если пополнять личный счет через терминал Привата, но тогда не будет кешбэка, т.е. этот вариант невыгоден, я его даже не рассматривал.В общем, скачиваем и пробуем, кому интересно:Если есть вопросы, наверно, стоит отдельную тему замутить. Может, модераторы выпилят уже написанное в отдельную тему в разделе Лайфхаки? Искатель Повідомлень: 2834 З нами з: 22.02.16 Подякував: 416 раз. Подякували: 853 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2019 07:27 clientage написав: Menwyy написав: clientage написав: А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше? А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?

Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС. Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС.

Аааа, ну тада здравствуй и прощай Toplyvo

Я с Фишка+Більше(ОККО Пэй)+КБ остаюся Аааа, ну тада здравствуй и прощай ToplyvoЯ с Фишка+Більше(ОККО Пэй)+КБ остаюся

Не спешите говорить "прощай"

Во-1, это альтернативный вариант.

Во-2, возможность зафиксировать цену на 3 месяца. Пока она стабильна, может показаться не интересно. А вот когда начнет расти бензин на 1 грн в неделю, вернемся к этому разговору Не спешите говорить "прощай"Во-1, это альтернативный вариант.Во-2, возможность зафиксировать цену на 3 месяца. Пока она стабильна, может показаться не интересно. А вот когда начнет расти бензин на 1 грн в неделю, вернемся к этому разговору Искатель Повідомлень: 2834 З нами з: 22.02.16 Подякував: 416 раз. Подякували: 853 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 94959697 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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