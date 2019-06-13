Искатель написав:Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет. В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались. Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!
А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л.
на Бильше появились "-3 грн/л" по ОККО...
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Искатель написав:Ходят слухи, что "-3 грн/л" по ОККО уже не будет. В связи с этим лично для себя открыл Toplyvo UA и вот на разных ветках пытаюсь найти людей, которые уже пользовались. Сходу дают -2,50 грн/л от текущей стеллы. И это на любой объем!
А по Фишке - только -2,40 грн/л в этом месяце и только от 35л.
на Бильше появились "-3 грн/л" по ОККО...
Спасибо за информацию! Взял себе один сертификат. Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают? А то до сих пор все время распечатывал, а тут решил начать бумагу экономить И тем не менее, как показывает опыт, одними "-3 грн/л" не обойтись, хотя бы потому, что появляются они уже второй месяц подряд 12-го числа. А что делать тем, кому надо заправиться до 12-го?
А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит. И еще один нюанс. "-3 грн" - это только от 30л. Если катаешься по городу - нет проблем, можно заправиться в любой момент. Хуже, когда едешь по трассе, и до ближайшей АЗС ОККО - 150-200км. А у тебя 30л не поместится еще...Заехал, использовал талонов на 15-20л - и едешь дальше. В общем, все пригодится.
Искатель написав:Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают?
Да
А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит.
А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?
Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС.
Искатель написав:Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают?
Да
А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит.
А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?
Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС.
Аааа, ну тада здравствуй и прощай Toplyvo Я с Фишка+Більше(ОККО Пэй)+КБ остаюся
Искатель написав:Кстати, со смартфона штрих-код они нормально считывают?
Да
А вот в сочетании с талонами от Toplyvo UA (срок действия - 3 месяца) очень даже неплохо выходит.
А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?
Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС.
Совершенно верно. Или -3 грн, если пополнять личный счет через терминал Привата, но тогда не будет кешбэка, т.е. этот вариант невыгоден, я его даже не рассматривал.
clientage написав: А работает такое сочетание, т.е. Toplyvo +Фишка +Більше?
Нет. Талоны это уже самостоятельная сущность, которая при использовании не дает возможности подсунуть карту фишки. Итого максимум на талонах можно скинуть: -2,5 грн на топливо.уа + ваш кешбек по категории АЗС.
Аааа, ну тада здравствуй и прощай Toplyvo Я с Фишка+Більше(ОККО Пэй)+КБ остаюся
Не спешите говорить "прощай" Во-1, это альтернативный вариант. Во-2, возможность зафиксировать цену на 3 месяца. Пока она стабильна, может показаться не интересно. А вот когда начнет расти бензин на 1 грн в неделю, вернемся к этому разговору