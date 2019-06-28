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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:57

Re: Программа "Masterсard Більше"

Откройте эту ссылку с телефона: https://egx5a.app.goo.gl/vSsq
Bosstone написав:
  Искатель написав:В общем, скачиваем и пробуем, кому интересно:
https://egx5a.app.goo.gl/RdLo

не открывается
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 16:57

Re: Программа "Masterсard Більше"

По купонам бильше окко...все еще работает пара -3 грн на любой бенз и -1 грн на пульс?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:33

Есть лишний сертификат

Набрал много сертификатов на 10%-ную скидку в Eva. Один уже не успеваю использовать: осталось два дня только, сегодня и завтра.
Если кому-то нужно, пишите, вышлю на e-mail "безвозмездно. Т.е. даром" (с."Винни-Пух")
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:46

  Искатель написав:Совершенно верно. Или -3 грн, если пополнять личный счет через терминал Привата, но тогда не будет кешбэка, т.е. этот вариант невыгоден, я его даже не рассматривал.

В общем, скачиваем и пробуем, кому интересно:
https://egx5a.app.goo.gl/RdLo

Если есть вопросы, наверно, стоит отдельную тему замутить. Может, модераторы выпилят уже написанное в отдельную тему в разделе Лайфхаки?


Естественно, ссылку надо открывать с телефона :) Это ж мобильное(!) приложение. Как Монобанк :) Нет веб-версии, увы.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 07:50

Да, если кому интересно.
Уже появились сертификаты "ОККО -3 грн/л" со сроком действия до 31.07. Похоже, ОККО учли свои ошибки этого месяца и решили подсуетиться.
Вот интересно, не пропадут ли они опять с 1.07 :)
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 09:12

  Искатель написав:Набрал много сертификатов на 10%-ную скидку в Eva. Один уже не успеваю использовать: осталось два дня только, сегодня и завтра.
Если кому-то нужно, пишите, вышлю на e-mail "безвозмездно. Т.е. даром" (с."Винни-Пух")

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