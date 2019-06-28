Набрал много сертификатов на 10%-ную скидку в Eva. Один уже не успеваю использовать: осталось два дня только, сегодня и завтра. Если кому-то нужно, пишите, вышлю на e-mail "безвозмездно. Т.е. даром" (с."Винни-Пух")
Да, если кому интересно. Уже появились сертификаты "ОККО -3 грн/л" со сроком действия до 31.07. Похоже, ОККО учли свои ошибки этого месяца и решили подсуетиться. Вот интересно, не пропадут ли они опять с 1.07
Искатель написав:Набрал много сертификатов на 10%-ную скидку в Eva. Один уже не успеваю использовать: осталось два дня только, сегодня и завтра. Если кому-то нужно, пишите, вышлю на e-mail "безвозмездно. Т.е. даром" (с."Винни-Пух")
по Еве продлили акцию до 30.09.2019
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Искатель написав:Набрал много сертификатов на 10%-ную скидку в Eva. Один уже не успеваю использовать: осталось два дня только, сегодня и завтра. Если кому-то нужно, пишите, вышлю на e-mail "безвозмездно. Т.е. даром" (с."Винни-Пух")
по Еве продлили акцию до 30.09.2019
Не факт, что старые (до 30.06.) сертификаты сработают. Ну... проверим