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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 01 лип, 2019 23:52
Re: Программа "Masterсard Більше"
когда поле чудес? давно его не наблюдаю (
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Сер 24 лип, 2019 02:38
Арсенал-Страхування
Вітаю!
Будь ласка, скажіть, чи може хтось поділитися промо-кодом "Арсенал-Страхування"?
Акція тривала до 01.07.2019, але коди ще діють.
Можливий варіант обміну
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
Додано: Нед 04 сер, 2019 10:47
С 24 июля - ни одного сообщения. Похоже, народ перестал пользоваться программой?
Лично для себя,кроме 10% скидки в "Еве" и -3 грн/л в ОККО сейчас ничего интересного не вижу.
Может, плохо смотрю?
Додано: Нед 04 сер, 2019 13:19
Re: Программа "Masterсard Більше"
Да действительно - ловить там больше нечего. Затянули масссу народу в программу колесом, которые по инерции продолжают накапливать бонусы в надежде на авось, принося устроителям выгоду в обмен на шиш. Бобик сдох
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