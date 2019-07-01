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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:52

Re: Программа "Masterсard Більше"

когда поле чудес? давно его не наблюдаю (
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 02:38

Арсенал-Страхування

Вітаю!
Будь ласка, скажіть, чи може хтось поділитися промо-кодом "Арсенал-Страхування"?
Акція тривала до 01.07.2019, але коди ще діють.
Можливий варіант обміну :)
Мудрый никогда не попадет в ситуацию, из которой умный обязательно найдет выход!
zhestokiy_kachok
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Повідомлень: 273
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 10:47

С 24 июля - ни одного сообщения. Похоже, народ перестал пользоваться программой?
Лично для себя,кроме 10% скидки в "Еве" и -3 грн/л в ОККО сейчас ничего интересного не вижу.

Может, плохо смотрю?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 13:19

Re: Программа "Masterсard Більше"

Да действительно - ловить там больше нечего. Затянули масссу народу в программу колесом, которые по инерции продолжают накапливать бонусы в надежде на авось, принося устроителям выгоду в обмен на шиш. Бобик сдох
Surfer
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2019 17:24

Re: Программа "Masterсard Більше"

Surfer написав:Да действительно - ловить там больше нечего. Затянули масссу народу в программу колесом, которые по инерции продолжают накапливать бонусы в надежде на авось, принося устроителям выгоду в обмен на шиш. Бобик сдох
Выгода устроителям в чём? :)
qwe_ua
 
Повідомлень: 1768
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 15:51

  Фантом написав:Я ещё понимаю сертификат "Pulls 95 за ціною А-95 ЄВРО" тут хоть можно просуммировать со скидкой от сканирования карты ОККО и получить 3 грн.


Я регулярно користувався таким чином і сумарна знижка перевершувала 3 грн. Сьогодні 1 грн. різниці не побачив в чеку, операторка АЗС каже дзвоніть на гарячку. Подзвонив, після допиту і музики на гарячці фішки кажуть збій і пульс 95 пішов мені по ціні пульсу 95-го, нічого не дорахуємо, приходьте ще. От така сумація акцій :?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 13:59

Знижка від Master Card

Ви можете отпримати знижку 15% в Mydutyfree, якщо будете сплачувати замовлення преміальною картою мастер кард. Необхідно ввести промокод mcpremium при оформленні замовлення. Делалі на офіційому сайті https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... -2018.html
Lili_M
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 16:42

Новый квартал - Евы так не хватает... :(
Vorlon
 
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