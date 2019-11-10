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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Vint написав:На другом форуме пишут, что такой сертификат вчера или позавчера сработал.


Чуть вище писав про ситуацію, коли мені не пройшов сертифікат з правильним терміном і зараз би не випробовував удачу. Хотілось би у жовтні бачити серти з терміном для жовтня. :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 01:15

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сейчас на ОККО вобще никаких сертификатов нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:35

В Колі сюрпризів виграв сертифікат на 100 грн в Фокстрот. Але забув його використати ((
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Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 09:56

Совсем протух мастеркард со своим бильше. Издевательски звучит реклама, которая пришла от Аваля по поводу Мастеркарда - Зареєструйтесь у Програмі винагород Мастеркард та всі витрати перетворяться на бали, які можна обміняти на спеціальні пропозиції!

Маркетолухов украинского офиса Мастеркарда пора увольнять. Надеюсь кто-то из их начальства этот пост прочитает.
alex77
 
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