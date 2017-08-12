Чуть вище писав про ситуацію, коли мені не пройшов сертифікат з правильним терміном і зараз би не випробовував удачу. Хотілось би у жовтні бачити серти з терміном для жовтня.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 06 жов, 2019 10:28
Re: Программа "Masterсard Більше"
Чуть вище писав про ситуацію, коли мені не пройшов сертифікат з правильним терміном і зараз би не випробовував удачу. Хотілось би у жовтні бачити серти з терміном для жовтня.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Сер 09 жов, 2019 01:15
Re: Программа "Masterсard Більше"
Сейчас на ОККО вобще никаких сертификатов нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 22 жов, 2019 08:35
В Колі сюрпризів виграв сертифікат на 100 грн в Фокстрот. Але забув його використати ((
Додано: Пон 11 лис, 2019 09:56
Совсем протух мастеркард со своим бильше. Издевательски звучит реклама, которая пришла от Аваля по поводу Мастеркарда - Зареєструйтесь у Програмі винагород Мастеркард та всі витрати перетворяться на бали, які можна обміняти на спеціальні пропозиції!
Маркетолухов украинского офиса Мастеркарда пора увольнять. Надеюсь кто-то из их начальства этот пост прочитает.
Додано: Пон 11 лис, 2019 10:34
Сам прозрел на днях, как открыл кабинет - хоть шаром покати... Чем они занимаются - непонятно... При таких условиях, наличие программы лояльности - точно не преимущество перед Визой
Додано: Нед 17 лис, 2019 10:49
Уже и кабинет не открывается
Додано: Нед 17 лис, 2019 10:54
иссякли бельгийцы))
год назад 10 по 100 эпицентра накрутил
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:28
Re: Программа "Masterсard Більше"
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 03 гру, 2019 16:32
Ой+ шутишь Сало где Мегоги даже нема,Аайпитв в облаке на
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
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