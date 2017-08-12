RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Vint написав:На другом форуме пишут, что такой сертификат вчера или позавчера сработал.


Чуть вище писав про ситуацію, коли мені не пройшов сертифікат з правильним терміном і зараз би не випробовував удачу. Хотілось би у жовтні бачити серти з терміном для жовтня. :mrgreen:
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2993
З нами з: 19.04.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 01:15

Re: Программа "Masterсard Більше"

Сейчас на ОККО вобще никаких сертификатов нет.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1947
З нами з: 18.05.16
Подякував: 272 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 08:35

В Колі сюрпризів виграв сертифікат на 100 грн в Фокстрот. Але забув його використати ((
RomanisinVanya
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.10.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 09:56

Совсем протух мастеркард со своим бильше. Издевательски звучит реклама, которая пришла от Аваля по поводу Мастеркарда - Зареєструйтесь у Програмі винагород Мастеркард та всі витрати перетворяться на бали, які можна обміняти на спеціальні пропозиції!

Маркетолухов украинского офиса Мастеркарда пора увольнять. Надеюсь кто-то из их начальства этот пост прочитает.
alex77
 
Повідомлень: 161
З нами з: 05.03.07
Подякував: 32 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лис, 2019 10:34

  alex77 написав:Совсем протух мастеркард со своим бильше. Издевательски звучит реклама, которая пришла от Аваля по поводу Мастеркарда - Зареєструйтесь у Програмі винагород Мастеркард та всі витрати перетворяться на бали, які можна обміняти на спеціальні пропозиції!

Маркетолухов украинского офиса Мастеркарда пора увольнять. Надеюсь кто-то из их начальства этот пост прочитает.

Сам прозрел на днях, как открыл кабинет - хоть шаром покати... Чем они занимаются - непонятно... При таких условиях, наличие программы лояльности - точно не преимущество перед Визой
la9
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 02.07.09
Подякував: 268 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:49

Уже и кабинет не открывается https://bilshe.mastercard.ua/ :(
la9
 
Повідомлень: 1514
З нами з: 02.07.09
Подякував: 268 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 10:54

  la9 написав:Уже и кабинет не открывается https://bilshe.mastercard.ua/ :(

иссякли бельгийцы))
год назад 10 по 100 эпицентра накрутил
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3239
З нами з: 03.12.14
Подякував: 399 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

Прийшло на мило:
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2993
З нами з: 19.04.12
Подякував: 38 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:32

Ой+ шутишь :?: Сало где :?: :!: Мегоги даже нема,Аайпитв в облаке на https://webhalpme.ru/if.m3u и тот 202 канала добавил,позавчера 5 сотен было,ща 7 сотен :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3239
З нами з: 03.12.14
Подякував: 399 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:01

Ой+
Ледь знайшов - це не Більше, а МС rewards.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3801
З нами з: 18.08.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 979899100
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 11:25
9 15091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 19:26
Ka-Pi-Tan
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 13:25
42 9988
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 02:19
WachtAmRhein
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 11:58
38 14969
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 16:40
Darinkaa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (826)
03.12.2019 19:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.