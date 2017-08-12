А шо, никто не увидел, что бильше сменила сайт, и похоже принцип... Вообще не понимаю как войти в аккаунт Походу программу ликвидировали, а баллы аннулировали, без всяких уведомлений... тихо по домашнему... самки собак
Stringer Ещё на днях работал, на той неделе регистрировал карту...
Хо-хо-хо! Санти нема вдома
Ваш Санта, програма Mastercard Bilshe, іде в невеличку відпустку, щоб запастися ще більшою кількістю подарунків, акцій і пропозицій. Не хвилюйтесь, Санта не вимикає лічильник ваших балів – нарахування балів за транзакції продовжиться навіть у період відпустки. Чекайте на повідомлення про повернення Санти з новим мішком подарунків!
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 12 гру, 2019 19:12, всього редагувалось 1 раз.