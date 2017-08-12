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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 23:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

колесо в прошлом году за 2 недели до НГ запустили?
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 18:54

Re: Программа "Masterсard Більше"

А шо, никто не увидел, что бильше сменила сайт, и похоже принцип...
Вообще не понимаю как войти в аккаунт :-(
Походу программу ликвидировали, а баллы аннулировали, без всяких уведомлений... тихо по домашнему... самки собак
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:10

Stringer
Ещё на днях работал, на той неделе регистрировал карту... :?

Хо-хо-хо! Санти нема вдома

Ваш Санта, програма Mastercard Bilshe, іде в невеличку відпустку, щоб запастися ще більшою кількістю подарунків, акцій і пропозицій. Не хвилюйтесь, Санта не вимикає лічильник ваших балів – нарахування балів за транзакції продовжиться навіть у період відпустки. Чекайте на повідомлення про повернення Санти з новим мішком подарунків!
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 12 гру, 2019 19:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Stringer написав:Походу программу ликвидировали, а баллы аннулировали, без всяких уведомлений... тихо по домашнему... самки собак

Більше стало менше :mrgreen: Видать им ревардса хватило
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Витька,извинись,я всё прощу
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