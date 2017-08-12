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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 10 гру, 2019 00:07
Re: Программа "Masterсard Більше"
колесо в прошлом году за 2 недели до НГ запустили?
Додано: Чет 12 гру, 2019 19:54
Re: Программа "Masterсard Більше"
А шо, никто не увидел, что бильше сменила сайт, и похоже принцип...
Вообще не понимаю как войти в аккаунт
Походу программу ликвидировали, а баллы аннулировали, без всяких уведомлений... тихо по домашнему... самки собак
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:10
Stringer
Ещё на днях работал, на той неделе регистрировал карту...
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 12 гру, 2019 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 гру, 2019 20:12
Re: Программа "Masterсard Більше"
Більше стало менше Видать им ревардса хватило
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Нед 09 лют, 2020 20:37
Re: Программа "Masterсard Більше"
Ребята полностью сдулись, а так хорошо начинали
Отправлено с моего Redmi 6 Pro через Tapatalk
Додано: Чет 20 лют, 2020 04:26
Re: Программа "Masterсard Більше"
Они оборзели настолько что из даже программы MC Rewards убрали сертификаты на 200 , 500 грн в популярных торговых сетях, видимо с надеждой на то что кто не доберет до 10 000 - 13 000 баллов их баллы со временем просто сгорят. Такие "акции" только в минус карме МС.
Додано: Сер 26 лют, 2020 08:26
Додано: Пон 06 кві, 2020 18:45
Re: Программа "Masterсard Більше"
Вроде на сайт пускает, но в личный кабинет нет. Пишет - неверные регистрационные данные. Или не до конца запустили, или всё по-новой.
Додано: Пон 06 кві, 2020 19:02
Amid при попытке восстановить пароль то же.
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