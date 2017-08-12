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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 00:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

колесо в прошлом году за 2 недели до НГ запустили?
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 19:54

Re: Программа "Masterсard Більше"

А шо, никто не увидел, что бильше сменила сайт, и похоже принцип...
Вообще не понимаю как войти в аккаунт :-(
Походу программу ликвидировали, а баллы аннулировали, без всяких уведомлений... тихо по домашнему... самки собак
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:10

Stringer
Ещё на днях работал, на той неделе регистрировал карту... :?

Хо-хо-хо! Санти нема вдома

Ваш Санта, програма Mastercard Bilshe, іде в невеличку відпустку, щоб запастися ще більшою кількістю подарунків, акцій і пропозицій. Не хвилюйтесь, Санта не вимикає лічильник ваших балів – нарахування балів за транзакції продовжиться навіть у період відпустки. Чекайте на повідомлення про повернення Санти з новим мішком подарунків!
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 12 гру, 2019 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 20:12

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Stringer написав:Походу программу ликвидировали, а баллы аннулировали, без всяких уведомлений... тихо по домашнему... самки собак

Більше стало менше :mrgreen: Видать им ревардса хватило
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Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 20:37

Re: Программа "Masterсard Більше"

Ребята полностью сдулись, а так хорошо начинали

Отправлено с моего Redmi 6 Pro через Tapatalk
ZZZaika
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 04:26

Re: Программа "Masterсard Більше"

Они оборзели настолько что из даже программы MC Rewards убрали сертификаты на 200 , 500 грн в популярных торговых сетях, видимо с надеждой на то что кто не доберет до 10 000 - 13 000 баллов их баллы со временем просто сгорят. Такие "акции" только в минус карме МС.
Surfer
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 02:16

начинают умирать карты, зарегестрированные в программе...
:(
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 08:26

  WachtAmRhein написав:начинают умирать карты, зарегестрированные в программе...
:(

карты - умирают, а заработанные ими балы - живут дальше!

З.Ы. Вот, только толку от этого...
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:45

Re: Программа "Masterсard Більше"

Вроде на сайт пускает, но в личный кабинет нет. Пишет - неверные регистрационные данные. Или не до конца запустили, или всё по-новой.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:02

Amid при попытке восстановить пароль то же.
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Ромасик
 
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