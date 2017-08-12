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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 26 тра, 2020 11:18
С красного.
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Запуск программы вознаграждений «Mastercard Більше» запланирован на 28 мая 2020 года.
Список банков, карты которых гарантированно будут принимать участие:
АТ "КРЕДОБАНК";
ПАТ "МТБ БАНК";
АТ "ОТП БАНК";
АО КБ "ПРИВАТБАНК";
АТ "РАДАБАНК";
АТ "РВС БАНК";
АБ "УКРГАЗБАНК".
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- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:29
MASolomko
Нормальных банков пока нет
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Vorlon
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Додано: Вів 26 тра, 2020 11:32
Мастеркард со схематозниками во главе с приватом будут пилить бюджеты.
Свинорылы не приглашены
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 26 тра, 2020 12:31
Vorlon, с того же красного инфа:
На первом этапе использование программы вознаграждений «Mastercard Більше» будет возможно только с картами выше перечисленных банков.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:28
Відновилась програма. В старий акаунт не пускає.
Необхідно реєструватись.
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V2
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Додано: Сер 27 тра, 2020 10:35
V2 написав:
Відновилась програма. В старий акаунт не пускає.
Необхідно реєструватись.
Так что, все баллы тю-тю?
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Amid
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:06
Amid
По одній картці якісь бали підтягнуло.
Інші не можу зареєструвати/відновити.
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V2
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Додано: Сер 27 тра, 2020 11:27
С красного.
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xgamesz написав:27 мая 2020 года был расширен список банков, карты которых гарантированно будут принимать участие:
ПАТ "БАНК ВОСТОК";
АТ "КІБ";
АТ "КРЕДОБАНК";
ПАТ "МТБ БАНК";
АТ "ОТП БАНК";
АО КБ "ПРИВАТБАНК";
АТ АБ "РАДАБАНК";
АТ "РВС БАНК";
АТ "СКАЙ БАНК";
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК";
АБ "УКРГАЗБАНК".
Старых аккаунтов нет (их удалили), необходимо повторно осуществить регистрацию и добавить ранее добавленные карты, чтобы:
xgamesz написав:Ранее начисленные балы будут восстановлены после прохождения повторной регистрации в программе вознаграждений «Mastercard Більше», так как они хранятся на серверах Вашего эмиссионного банка.
Если карта была перевыпущена, то баллы всё.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
- 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
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MASolomko
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