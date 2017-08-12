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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:18

Re: Программа "Masterсard Більше"

С красного.
— — —
Запуск программы вознаграждений «Mastercard Більше» запланирован на 28 мая 2020 года.

Список банков, карты которых гарантированно будут принимать участие:
АТ "КРЕДОБАНК";
ПАТ "МТБ БАНК";
АТ "ОТП БАНК";
АО КБ "ПРИВАТБАНК";
АТ "РАДАБАНК";
АТ "РВС БАНК";
АБ "УКРГАЗБАНК".
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  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:29

MASolomko
Нормальных банков пока нет :(
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 11:32

Мастеркард со схематозниками во главе с приватом будут пилить бюджеты.

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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2020 12:31

Re: Программа "Masterсard Більше"

Vorlon, с того же красного инфа:
На первом этапе использование программы вознаграждений «Mastercard Більше» будет возможно только с картами выше перечисленных банков.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:28

Re: Программа "Masterсard Більше"

Відновилась програма. В старий акаунт не пускає.
Необхідно реєструватись.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 10:35

  V2 написав:Відновилась програма. В старий акаунт не пускає.
Необхідно реєструватись.

Так что, все баллы тю-тю?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:06

Amid
По одній картці якісь бали підтягнуло.
Інші не можу зареєструвати/відновити.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 11:27

Re: Программа "Masterсard Більше"

С красного.
— — —
xgamesz написав:27 мая 2020 года был расширен список банков, карты которых гарантированно будут принимать участие:
ПАТ "БАНК ВОСТОК";
АТ "КІБ";
АТ "КРЕДОБАНК";
ПАТ "МТБ БАНК";
АТ "ОТП БАНК";
АО КБ "ПРИВАТБАНК";
АТ АБ "РАДАБАНК";
АТ "РВС БАНК";
АТ "СКАЙ БАНК";
АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК";
АБ "УКРГАЗБАНК".
Старых аккаунтов нет (их удалили), необходимо повторно осуществить регистрацию и добавить ранее добавленные карты, чтобы:
xgamesz написав:Ранее начисленные балы будут восстановлены после прохождения повторной регистрации в программе вознаграждений «Mastercard Більше», так как они хранятся на серверах Вашего эмиссионного банка.
Если карта была перевыпущена, то баллы всё.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank — Велика5 ► PM
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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