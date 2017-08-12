"Это просто какой-то позор!".
1.Старый аккаунт не работает. Нужна новая регистрация.
2.Регистрация возможна только при наличии карты одного из банков из списка (очень маленький перечень).
3.Чудом из перечня оказалась в наличии "полочная" карта банка Восток.
Итого:
1.Накопленные баллы по картам других банков СГОРЕЛИ вопреки заверениям МС.
2.Список карт обнулился. Нужно всё регистрировать заново, даже если карта не перевыпускалась и есть в списке "допущенных" к программе банков.
3.Главный шок-список вознаграждений. Всего 40 позиций. Из них навскидку 95% те же, что были до "обновления" программы. Появилось пара-тройка каких-то ноунейм брендов одежды. Нет большинства ресторанов, аптек, того что было востребованно. Есть часы и кешбек по букингу (во время карантина
).
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса (Г.Гегель).