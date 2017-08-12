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Программа "Masterсard
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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2020 15:53

  DONALD написав:"Это просто какой-то позор!".
1.Старый аккаунт не работает. Нужна новая регистрация.
2.Регистрация возможна только при наличии карты одного из банков из списка (очень маленький перечень).
3.Чудом из перечня оказалась в наличии "полочная" карта банка Восток.
Итого:
1.Накопленные баллы по картам других банков СГОРЕЛИ вопреки заверениям МС.
2.Список карт обнулился. Нужно всё регистрировать заново, даже если карта не перевыпускалась и есть в списке "допущенных" к программе банков.
3.Главный шок-список вознаграждений. Всего 40 позиций. Из них навскидку 95% те же, что были до "обновления" программы. Появилось пара-тройка каких-то ноунейм брендов одежды. Нет большинства ресторанов, аптек, того что было востребованно. Есть часы и кешбек по букингу (во время карантина :mrgreen: ).
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй — в виде фарса (Г.Гегель).


Просто и без вкуса, обнулили участников.
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 13:20

Сразу видно, что Mastercard - серьезная компания, уровень, держит планку с высшими стандартами.

Наперсточники штопанные... :twisted:
ВВХ - ПНХ!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 15:44

А банков стало больше!

https://bilshe.mastercard.ua/banks_in_program.html

Зарегистрировался через КОКО КАРД - все баллы с декабря на месте. А вот Универсальную А-Банка не получилось добавить...
Vorlon
 
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