RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:35

  V2 написав:Ромасик
Можливо, банк поки не партнер програми "Більше".
Картку якого банку пробуєте зареєструвати?

яблучну и укрсиб
Промокод Коко-кард Бонус 100 грн: lx4.me/c/BfsNzSpW
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck (10% кешбек на спорт) Моно: https://monobank.ua/r/HZat
Ромасик
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 30.03.15
Подякував: 136 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:36

Да, вместо Firefox попробовал новый Edge и кнопка заработала: "Ваща картка не приймає участь у програмі".

Наверное только Зелёная от Акцента принимает :?
Vorlon
 
Повідомлень: 8367
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 22:38

Всё пропало .
Дядя Дима
Аватар користувача
 
Повідомлень: 640
З нами з: 29.11.16
Подякував: 291 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:52

  Vorlon написав:Да, вместо Firefox попробовал новый Edge и кнопка заработала: "Ваща картка не приймає участь у програмі".

Наверное только Зелёная от Акцента принимает :?

Зе А-банка не регистрируется. В банках участниках его нет.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9679
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: П'ят 29 тра, 2020 08:50

ruvex
Странно - вчера в списке был :?
Vorlon
 
Повідомлень: 8367
З нами з: 14.06.13
Подякував: 409 раз.
Подякували: 848 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 тра, 2020 15:16

  Vorlon написав:ruvex
Странно - вчера в списке был :?

Наперсточники.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9679
З нами з: 03.11.08
Подякував: 711 раз.
Подякували: 2091 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 07:24

Зарегился по-новой. Естественно, все старые балы (больше 800) сгорели.
Дало зарегить 2 карты: КБО от Идеи и Универсалку от Привата.
Альфа, ТАСа нет в списке "приглашенных", от Форварда у меня Визы, так что...
Подтянуло старые баллы по Привату.
Но даже их особо некуда потратить.

Возможно, кто-то будет юзать сертификат от "Антошки", уточните на месте, плиз, на что распространяется.
Понравилось примечание: "на Лолы - скидки нет" (кто в теме - поймет).
Искатель
 
Повідомлень: 3799
З нами з: 22.02.16
Подякував: 565 раз.
Подякували: 2046 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:19

Обновилось приложение мой.киевстар и в списке изменений: отказ от способа оплаты "мастерпас" с 1 июля.

Видимо мастеркард жлобится не только для свинорылов :)

Кстати, а на форуме есть тема про мастерпас (и виза-чекаут)?
А то в разных ветках частенько поднимаются вопросы работы этого "гаманця"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11526
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6836 раз.
Подякували: 3075 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 101102103104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Как правильно подключить дополнительную карту "Приватбанка"
Редактор форума » Суб 12 сер, 2017 12:25
9 19222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 20:26
Ka-Pi-Tan
Если банкомат "съел" карту 1, 2, 3, 4, 5
ZINCHENKO » Сер 23 сер, 2017 14:25
42 11509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 сер, 2018 03:19
WachtAmRhein
"Черная пятница" - где и что можно купить дешевле? 1, 2, 3, 4
Редактор форума » Чет 23 лис, 2017 12:58
38 15741
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 чер, 2018 17:40
Darinkaa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19168)
03.06.2020 11:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.