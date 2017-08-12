яблучну и укрсиб
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 28 тра, 2020 22:35
яблучну и укрсиб
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Додано: Чет 28 тра, 2020 22:36
Да, вместо Firefox попробовал новый Edge и кнопка заработала: "Ваща картка не приймає участь у програмі".
Наверное только Зелёная от Акцента принимает
Додано: П'ят 29 тра, 2020 00:52
Зе А-банка не регистрируется. В банках участниках его нет.
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Додано: Суб 30 тра, 2020 15:16
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Додано: Сер 03 чер, 2020 07:24
Зарегился по-новой. Естественно, все старые балы (больше 800) сгорели.
Дало зарегить 2 карты: КБО от Идеи и Универсалку от Привата.
Альфа, ТАСа нет в списке "приглашенных", от Форварда у меня Визы, так что...
Подтянуло старые баллы по Привату.
Но даже их особо некуда потратить.
Возможно, кто-то будет юзать сертификат от "Антошки", уточните на месте, плиз, на что распространяется.
Понравилось примечание: "на Лолы - скидки нет" (кто в теме - поймет).
Додано: Сер 03 чер, 2020 10:19
Обновилось приложение мой.киевстар и в списке изменений: отказ от способа оплаты "мастерпас" с 1 июля.
Видимо мастеркард жлобится не только для свинорылов
Кстати, а на форуме есть тема про мастерпас (и виза-чекаут)?
А то в разных ветках частенько поднимаются вопросы работы этого "гаманця"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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