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Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 03 чер, 2020 20:17
Странно. В перечне есть Укрсиб, но Ньюкард с бином 535432 не подтягивает
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Amid
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Додано: Сер 03 чер, 2020 20:29
Amid написав:
Странно. В перечне есть Укрсиб, но Ньюкард с бином 535432 не подтягивает
Да 535432 каличная карта изначально была. Ото ели ели переподвязали ее правильно в Айпэй
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 04 чер, 2020 07:10
Amid написав:
Странно. В перечне есть Укрсиб, но Ньюкард с бином 535432 не подтягивает
Аналогично
Обидно, на эту карту у меня бааальшие планы были
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Искатель
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:51
Искатель написав:
Аналогично
Обидно, на эту карту у меня бааальшие планы были
А может на горячку мастеркарда набижать с вопросом, WTF? Типа Укрсиб участвует, а почему карта не участвует. Может, если будет достаточно обращений, то дело сдвинется с мёртвой точки.
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Amid
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:07
Amid написав: Искатель написав:
Аналогично
Обидно, на эту карту у меня бааальшие планы были
А может на горячку мастеркарда набижать с вопросом, WTF? Типа Укрсиб участвует, а почему карта не участвует. Может, если будет достаточно обращений, то дело сдвинется с мёртвой точки.
У меня карта без проблем добавилась. Кажется, важно чтобы на карте были деньги, у меня на Абанке 0, вот и карта не добавляется...
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unknownurl
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:08
Amid написав:
А может на горячку мастеркарда набижать с вопросом, WTF? Типа Укрсиб участвует, а почему карта не участвует. Может, если будет достаточно обращений, то дело сдвинется с мёртвой точки.
Не надо так горячится.
Сегодня зарегал в Мастеркард 535432. Сначала не приходили смс, потом включил star inform, пришло смс через 3D secure и всё получилось.
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Striker
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:49
Искатель написав: Amid написав:
Странно. В перечне есть Укрсиб, но Ньюкард с бином 535432 не подтягивает
Аналогично
Обидно, на эту карту у меня бааальшие планы были
НьюКард 516930 подиянулась без проблем и вместе с ней и баллы - похоже, что с момента получения карты в ноябре прошлого года. Естественно, карту ранее не регистрировал в программе, поэтому, появление в истории баллов стало приятным сюрпризом
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la9
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Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:58
там барабан не запустили?
есть шо стоящее или хлам?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%)
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uaprofi
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Додано: Суб 27 чер, 2020 11:20
Striker написав:
Сегодня зарегал в Мастеркард 535432. Сначала не приходили смс, потом включил star inform, пришло смс через 3D secure и всё получилось.
Моя карта 535432 не регистрируется.
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Amid
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Додано: Нед 28 чер, 2020 12:35
Amid написав: Striker написав:
Сегодня зарегал в Мастеркард 535432. Сначала не приходили смс, потом включил star inform, пришло смс через 3D secure и всё получилось.
Моя карта 535432 не регистрируется.
Только что добавил НьюКард с бином 535432. Где-то с месяц назад пробовал, не вышло. А сейчас легко добавилось. У Вас СМС-информирование включено? Там приходит пароль для 3DS.
Кстати, пожно подвязывать карты с нулем на остатке, т.к. запрос идет на нулевую сумму.
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Искатель
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