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Программа "Masterсard
Більше"

Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
  #<1 ... 102103104105
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:17

Re: Программа "Masterсard Більше"

Странно. В перечне есть Укрсиб, но Ньюкард с бином 535432 не подтягивает
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:29

  Amid написав:Странно. В перечне есть Укрсиб, но Ньюкард с бином 535432 не подтягивает

Да 535432 каличная карта изначально была. Ото ели ели переподвязали ее правильно в Айпэй :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 07:10

  Amid написав:Странно. В перечне есть Укрсиб, но Ньюкард с бином 535432 не подтягивает

Аналогично :) Обидно, на эту карту у меня бааальшие планы были :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 18:51

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Искатель написав:Аналогично :) Обидно, на эту карту у меня бааальшие планы были :)

А может на горячку мастеркарда набижать с вопросом, WTF? Типа Укрсиб участвует, а почему карта не участвует. Может, если будет достаточно обращений, то дело сдвинется с мёртвой точки.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:07

Re: Программа "Masterсard Більше"

Amid написав:
  Искатель написав:Аналогично :) Обидно, на эту карту у меня бааальшие планы были :)

А может на горячку мастеркарда набижать с вопросом, WTF? Типа Укрсиб участвует, а почему карта не участвует. Может, если будет достаточно обращений, то дело сдвинется с мёртвой точки.
У меня карта без проблем добавилась. Кажется, важно чтобы на карте были деньги, у меня на Абанке 0, вот и карта не добавляется...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:08

  Amid написав:А может на горячку мастеркарда набижать с вопросом, WTF? Типа Укрсиб участвует, а почему карта не участвует. Может, если будет достаточно обращений, то дело сдвинется с мёртвой точки.

Не надо так горячится. :o
Сегодня зарегал в Мастеркард 535432. Сначала не приходили смс, потом включил star inform, пришло смс через 3D secure и всё получилось.
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 26 чер, 2020 19:49

  Искатель написав:
  Amid написав:Странно. В перечне есть Укрсиб, но Ньюкард с бином 535432 не подтягивает

Аналогично :) Обидно, на эту карту у меня бааальшие планы были :)

НьюКард 516930 подиянулась без проблем и вместе с ней и баллы - похоже, что с момента получения карты в ноябре прошлого года. Естественно, карту ранее не регистрировал в программе, поэтому, появление в истории баллов стало приятным сюрпризом :D
la9
 
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там барабан не запустили?
есть шо стоящее или хлам?
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 11:20

Re: Программа "Masterсard Більше"

  Striker написав:Сегодня зарегал в Мастеркард 535432. Сначала не приходили смс, потом включил star inform, пришло смс через 3D secure и всё получилось.

Моя карта 535432 не регистрируется.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:35

  Amid написав:
  Striker написав:Сегодня зарегал в Мастеркард 535432. Сначала не приходили смс, потом включил star inform, пришло смс через 3D secure и всё получилось.

Моя карта 535432 не регистрируется.

Только что добавил НьюКард с бином 535432. Где-то с месяц назад пробовал, не вышло. А сейчас легко добавилось. У Вас СМС-информирование включено? Там приходит пароль для 3DS.

Кстати, пожно подвязывать карты с нулем на остатке, т.к. запрос идет на нулевую сумму.
Искатель
 
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