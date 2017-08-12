Искатель
Оформил НьюКард в начале июня. СМС информирование включено. Більше пишет - Ваша картка не приймає участь у програмі.
Хотя, я не в обиде - вернули баллы по Викенду и Б5
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 28 чер, 2020 17:25
Искатель
Оформил НьюКард в начале июня. СМС информирование включено. Більше пишет - Ваша картка не приймає участь у програмі.
Хотя, я не в обиде - вернули баллы по Викенду и Б5
Додано: Вів 30 чер, 2020 10:43
Re: Программа "Masterсard Більше"
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